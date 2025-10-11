Η Ίντερ Μαϊάμι θέλει τον Νεϊμάρ για να αναβιώσει το θρυλικό MSN!

Μια από τις πιο θρυλικές τριπλέτες στην επίθεση θέλει να αναβιώσει η Ίντερ Μαϊάμι, που έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Νεϊμάρ.

Με την φανέλα της Μπαρτσελόνα οι Μέσι, Σουάρες, Νεϊμάρ είχαν δημιουργήσει την θρυλική τριπλέτα «MSN», τρομοκρατώντας της αντίπαλες άμυνες, με τους τρεις ποδοσφαιριστές να θέλουν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», οι ιθύνοντες της Ίντερ Μαϊάμι, έχουν κάνει ήδη κρούση στον Νεϊμάρ, προκειμένου να αγωνιστεί ξανά στο πλευρό του Λιονέλ Μέσι και τους Λουίς Σουάρες, αυτή τη φορά στο MLS.

To συμβόλαιο του Νεϊμάρ με την Σάντος ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο και ο Βραζιλιάνος επιθετικός είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Ίντερ Μαϊάμι να του προσφέρει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο.