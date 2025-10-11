Νέο πρόβλημα στην Ρεάλ: Αποχώρησε τραυματίας από ματς της Αργεντινής ο Μασταντουόνο!

Σε καταστροφή τείνει να εξελιχθεί η διακοπή των Εθνικών ομάδων για την Ρεάλ Μαδρίτης, αφού μετά τον Κιλιάν Μπαπέ, πρόβλημα τραυματισμού αποκόμισε και ο Φράνκο Μασταντουόνο.

Λίγες εβδομάδες πριν το κλάσικο κόντρα στην Μπαρτσελόνα, οι Μαδριλένοι βρίσκονται σε «αναμμένα κάρβουνα», για δύο βασικά στελέχη τους, με το πρώτο «καμπανάκι» να χτυπάει από την Γαλλία και να αφορά τον Κιλιάν Μπαπέ.

Ο Γάλλος επιθετικός αποχώρησε με πρόβλημα στον αστράγαλο από την αναμέτρηση των «τρικολόρ» με το Αζερμπαϊτζάν, με την κατάστασή του να έχει προκαλέσει συναγερμό, δεδομένου ότι αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα και πριν λίγες ημέρες.

Η ατυχία των Μαδριλένων, ωστόσο είχε και συνέχεια, αφού ο Φράνκο Μασταντουόνο αποχώρησε με μυϊκό πρόβλημα από την φιλική αναμέτρηση της Αργεντινής με την Βενεζουέλα.

Οι δύο ποδοσφαιριστές, αναμένεται να επιστρέψουν στην Ισπανία για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, με τον Τσάμπι Αλόνσο να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, αφού στις 26/10 είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα.