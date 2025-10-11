Η Ρεάλ προσφέρει 100 εκατ ευρώ για τον Βιτίνια

Η Παρί Σεν Ζερμέν ποντάρει πολλά στον Βιτίνια, γι' αυτό και η διοίκηση της πρωταθλήτριας Γαλλίας αποφάσισε την υπογραφή ενός νέου συμβολαίου συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029, επεκτείνοντας κατά τρία χρόνια το προηγούμενο συμβόλαιο, αλλά ανησυχεί καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκινήσει επαφές με τον ατζέντη του.

Ο Βιτίνια, ο οποίος ανήκει στο δυναμικό της Παρί από το 2022, ερχόμενος από την Πόρτο, ήταν ο «εγκέφαλος» της Παρί στην κατάκτηση του τρεμπλ πέρυσι και ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, έχει αποφασίσει να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του και να λύσει τα προβλήματα στη μεσαία γραμμή, μετά τις αποχωρήσεις των Τόνι Κρόος και Λούκα Μόντριτς.

Με την επιλογή του Πέρεθ φαίνεται πως συμφωνεί και ο Κροάτης σταρ, που συνεχίζει πλέον την καριέρα του στην Ιταλία και στη Μίλαν: «Ο Βιτίνια έκανε μια απίστευτη σεζόν και ήταν πιστεύω ο πρωταγωνιστής στην εκπληκτική πορεία της Παρί.

Λένε πως είναι ένας από τους καλύτερους μέσους, αλλά προσωπικά πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος στη θέση του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και σίγουρα είναι ένας παίκτη που μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα στην Ρεάλ Μαδρίτης», τόνισε ο Κροάτης σούπερ σταρ σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.