Ο Μενιάν δεν ανανεώνει με τη Μίλαν και η Γιουβέντους καραδοκεί!

Ο Μάικ Μενιάν δεν βρίσκει σημείο επαφής με τη Μίλαν για την ανανέωση του συμβολαίου του και η Γιουβέντους θέλει να τον «κλέψει».

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον πορτιέρε των «ροσονέρι» και τη διοίκηση του συλλόγου του Μιλάνου για ανανέωση συμβολαίου έχουν μπλοκάρει.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας αγωνίζεται στη Serie A από το 2021 έχοντας πανηγυρίσει το πρωτάθλημα το 2022. Η Τσέλσι έχει ήδη κάνει προσπάθεια να προσεγγίσει τον Γάλλο, αυτή όμως που κινείται πιο δυναμικά είναι η Γιουβέντους.

Οι «μπιανκονέρι» βλέπουν στο πρόσωπο του Μενιάν τον τερματοφύλακα του μέλλοντος και από 1η Ιανουαρίου θα έχουν δικαίωμα να συζητήσουν απευθείας μαζί του, με στόχο να τον εντάξουν στο ρόστερ από 01/07/2026.

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Γαλλίας λαμβάνει 2,8 εκατομμύρια το χρόνο και η «Γηραιά Κυρία» μοιάζει διατεθειμένη να του προσφέρει αρκετά περισσότερα, προκειμένου να τον ντύσει στα «ασπρόμαυρα».