Μαρκέτι: «Το νέο Champions League είναι πιο απρόβλεπτο από ποτέ»

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της UEFA, Τζόρτζιο Μαρκέτι, κατά τη σύνοδο κορυφής ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, έκανε μια ανασκόπηση των μεγάλων αλλαγών που έφερε ο επανασχεδιασμός του Champions League.

«Υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία και ποικιλία αντιπάλων. Είναι ένα μοντέλο που λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα. Ίσες ευκαιρίες και πιο δυναμικός ανταγωνισμός. Θέλουμε τον καλύτερο δυνατό ανταγωνισμό, αλλά σε όλα τα επίπεδα» δήλωσε και πρόσθεσε:

«Πήγαμε από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα, μετά την τροποποίηση του συστήματος διανομής για τον μηχανισμό αλληλεγγύης, ο οποίος τώρα λαμβάνει το 7% του συνόλου, περίπου 308 εκατομμύρια ευρώ».

«Στο προηγούμενο Champions League (μέχρι το 2024), είχαμε 48 διαφορετικά παιχνίδια στη φάση των ομίλων και τώρα έχουμε 144 διαφορετικά παιχνίδια. Πιστεύαμε ότι το Champions League ήταν το καλύτερο στην ιστορία, αλλά έπρεπε να αλλάξει, ακόμη και για να επιτευχθεί μια νέα μορφή κατάλληλη για το μέλλον.

Το ενδιαφέρον μειώθηκε επειδή είχε γίνει προβλέψιμο, ειδικά στην τελική φάση. Και θέλαμε επίσης πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια μεταξύ των καλύτερων ομάδων. Και τώρα έχουμε το απρόβλεπτο. Αυτή η μορφή είναι πολύ πιο απρόβλεπτη. Στην τελευταία αγωνιστική, υπήρχε μέγιστο αθλητικό ενδιαφέρον για να μάθουμε ποιος θα προκριθεί και σε ποια θέση», συνέχισε.

Για τον Τζόρτζιο Μαρκέτι, η νέα εποχή του Champions League είναι η καλύτερη διοργάνωση συλλόγων: «Είχαμε έναν σύλλογο από το 1ο γκρουπ να αποκλείεται και έναν από το 4ο γκρουπ να προκρίνεται απευθείας στους «16». Οι σύλλογοι στο 4ο γκρουπ έφτασαν από μέσο όρο 0,4 βαθμών σε 1 βαθμό.

Δεν υπάρχει καμία επιστήμη πίσω από την αλλαγή, απλώς θέλαμε μια καλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση επικεντρωμένη στους οπαδούς. Θέλαμε επίσης να αποφύγουμε μια κατάσταση όπου οι αγώνες δεν θα επαναλαμβάνονταν. Τώρα βλέπετε ομάδες να παίζουν εναντίον οκτώ διαφορετικών ομάδων αντί για τρεις, εντός και εκτός έδρας, όπως στην παλιά φάση των ομίλων. Η ατμόσφαιρα της διοργάνωσης έχει ανακτηθεί».