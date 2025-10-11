Παίκτης της Νιούκαστλ έμεινε από βενζίνη και στα social media έγινε χαμός

Μια πολύ αμήχανη στιγμή πέρασε ο Τζο Γουίλοκ, καθώς ξέμεινε από βενζίνη οδηγώντας την Porsche του αξίας 230 χιλιάδων ευρώ!

Ο Γουίλοκ... προδόθηκε από το αυτοκίνητό του σε κυκλικό κόμβο στο Νιούκαστλ και πήγε με τα πόδια στο πλησιέστερο βενζινάδικο, επιστρέφοντας με ένα μπιτόνι για να γεμίσει το ντεπόζιτο.

Φυσικά, στην εποχή των social media, φίλαθλοι εντόπισαν τον νεαρό χαφ της Νιούκαστλ και το βίντεο με τον Γουίλοκ να γεμίζει το ντεπόζιτο με το μπιτόνι έγινε viral άμεσα.

Ένας περαστικός, μάλιστα φώναξε στον Γουίλοκ: «Όλος αυτός ο μισθός και μένεις από βενζίνη;», με τον χαφ της Νιούκαστλ να αντιδράει με χιούμορ, απαντώντας: «Αν δεν πάρει μπρος, θα το σπρώξω!».