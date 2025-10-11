Ανατριχίλα: Ο γιος του Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο σκόραρε και ξέσπασε σε λυγμούς! (vids)

Δύο ημέρες μετά το θάνατο του προπονητή της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο, ο γιος του, Νάτσο, πρόσφερε μια συγκλονιστική στιγμή στην αναμέτρηση της Νιούελς Ολντ Μπόις με την Τίγκρες.

Ο 24χρονος επιθετικός, θρηνεί την απώλεια του πατέρα του, ωστόσο αποφάσισε να δώσει κανονικά το παρών στην αναμέτρηση της ομάδας του, με τον Νάτσο Ρούσο να μην συγκρατεί τα δάκρυά του στη διάρκεια του ενός λεπτού σιγής.

Η ανατριχιαστική στιγμή, όμως ήρθε στο 24ο λεπτό, όταν ο Νάτσο Ρούσο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και αμέσως ξέσπασε σε λυγμούς, με τους συμπαίκτες του να σπεύδουν να τον αγκαλιάσουν και να τον παρηγορήσουν.

El llanto de Nacho Russo, el hijo de Miguel. 💔pic.twitter.com/UwGTpzzuXS — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 10, 2025