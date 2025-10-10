Στην Κοπεγχάγη η Εθνική για τον «τελικό» με Δανία (pics+vid)

Η «γαλανόλευκη» προσγειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στην Δανία, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική του Group C των προκριματικών του Mundial. Αποστολή στην Κοπεγχάγη.

Η Εθνική αναχώρησε το απόγευμα από την Γλασκώβη με προορισμό την Κοπεγχάγη και μετά από περίπου μια ώρα καθυστέρησης η αποστολή της «γαλανόλευκης», προσγειώθηκε στην Δανία λίγο μετά τις 22:30 (ώρα Ελλάδος).

Οι παίκτες και το προπονητικό τιμ της Εθνικής θα μεταβούν στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή για την απαραίτητη ξεκούραση και το Σάββατο θα πραγματοποιήσουν την τελευταία... πρόβα για τον «τελικό» με τους Δανούς.

Κατά την άφιξη της Εθνικής στην Δανία, υπήρξε και μια μικρή υποδοχή από Έλληνες φιλάθλους, που εμψύχωσαν τους ποδοσφαιριστές της «γαλανόλευκης».