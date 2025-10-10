ΟΦΗ: Προσφυγή στο Εφετείο Αθηνών κατά της απόφασης αφαίρεσης βαθμών

Την προσεχή Δευτέρα (13/10) θα συζητηθεί στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών το αίτημα προσωρινής διαταγής που κατέθεσε ο ΟΦΗ, με το οποίο ζητά την αναστολή των έννομων συνεπειών που προκύπτουν από την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ.

Συζητείται τη Δευτέρα 13/10 ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσε ο ΟΦΗ, ζητώντας την αναστολή των έννομων συνεπειών που προκύπτουν από την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της ΕΠΟ ήτοι της αφαίρεσης τριών βαθμών από το πρωτάθλημα και και από κάθε επόμενο αγώνα, αν δεν εξοφλήσει την οφειλή, προς τον πρώην ποδοσφαιριστή, Θανάση Παπάζογλου.

Ο ΟΦΗ στην αγωγή κατά του Παπάζογλου υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι δεν θεμελιώνεται διαδοχή για ΠΑΕ που υποβιβάστηκαν και εκκαθαρίστηκαν πριν την περίοδο 2016-17, όπως συνέβη με τον ΟΦΗ και ότι η αφαίρεση τριών βαθμών από το πρωτάθλημα της Super League “θα έχει άμεσες και καταστροφικές συνέπειες για την ομάδα”.

Με βάση αυτούς και άλλους ισχυρισμούς η “ΠΑΕ ΟΦΗ 1925” ζητεί την “αναστολή των έννομων συνεπειών” και την “εξαφάνιση της απόφασης” του δικαστηρίου της ΕΠΟ, έως την συζήτηση της κύριας αγωγής.