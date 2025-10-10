Γασπαρινάτος: «Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα της σημαίας με τις υπογραφές, δεν υπάρχει κάτι ανάλογο σε άλλο ποδοσφαιρικό μουσείο» (pic)

Μια ακόμα εντυπωσιακή προσθήκη κοσμεί το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ. Πρόκειται για μια σημαία της ομάδας που περιλαμβάνει υπογραφές παλαίμαχων και νυν ποδοσφαιριστών που έχουν γράψει την ιστορία του συλλόγου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ Γεράσιμος Γασπαρινάτος γράφει για την έμπνευση πίσω απο αυτήν την σημαία.

Αναλυτικά η αναρτηση του:

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ έχει ένα κακό κι ένα καλό χαρακτηριστικό. Που είναι το ίδιο. Ποιο; Πέραν και εκτός της μουσειολογικής δουλειάς που έχει γίνει από τους ειδικούς, είχε από την πρώτη μέρα μια μάλλον ασυνήθιστα έντονη δόση… ερασιτεχνισμού. Αυτό οφείλεται στο ότι ο τύπος που το έστησε δεν είναι μουσειολόγος, αλλά δικηγόρος, ερασιτέχνης δηλαδή ως προς το ζήτημα, επομένως αρκετά από αυτά που έκανε είναι μάλλον αντισυμβατικά και εκτός των συνηθισμένων σε μουσεία.

Κάποιες όμως από αυτές τις εμπνεύσεις, τις ερασιτεχνικές, νομίζω ότι δεν ήταν άσχημες. Και ειδικότερα ετούτη η τελευταία πρωτότυπη ιδέα, με την προθήκη της «Σημαίας», ας μου επιτραπεί να πω ότι βγήκε επιτυχία. Κυνηγάω με αυτή τη σημαία τους παλαίμαχους της ΑΕΚ εδώ και χρόνια, σε συνεστιάσεις, πίτες, επισκέψεις σε σπίτια, ή όταν έρχονταν στο μουσείο. Είχα καταντήσει ένας γραφικός. Αλλά πλέον έχει μαζευτεί εντυπωσιακός αριθμός υπογραφών πολλών και μεγάλων άσων της ιστορίας της ομάδας μας, που θα αυξηθεί κι άλλο στο μέλλον. Και η «Σημαία», που κάτι ανάλογο δεν γνωρίζω να υπάρχει σε άλλο ποδοσφαιρικό μουσείο, θα καθιερωθεί ως κεντρική προθήκη της μουσειάρας μας. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι, που λέει και το κλισέ. Για κοπιάστε, να τη δείτε κι από κοντά!