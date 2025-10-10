Γιόνας Σβαρτς (Δανός σχολιαστής): ««Σεβασμός για την Ελλάδα – Το “Parken Stadium” δίνει μοναδική ενέργεια»

Ο αναλυτής ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων στο «EspnDisneyPlus.dk», μοιράζεται στο SDNA την προσωπική του έκθεση για την αναμέτρηση της Δανίας με την Εθνική Ελλάδας, περιγράφοντας τις δυνάμεις της ομάδας του και τον ιδιαίτερο παλμό του γηπέδου.

Χαρακτήρα «do or die» (ζωής ή θανάτου) έχει για την Εθνική ομάδα η επερχόμενη μάχη (12/10) με τη Δανία, μετά το «σκωτσέζικο ντους» στη Γλασκώβη.



Η «γαλανόλευκη» καλείται να στήσει… σημαία στο «Parken Stadium» της Κοπεγχάγης, προκειμένου να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026.

Έπειτα από τον Τζέσπερ Σίμο («Viaplaysport.dk»), ο Δανός σχολιαστής ποδοσφαιρικών αγώνων Γιόνας Σβαρτς («EspnDisneyPlus.dk» - φωτ.) κατέθεσε στο SDNA το προσωπικό του… ρεπορτάζ για την αναμέτρηση της Δανίας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας.

«Η Δανία φαίνεται σε πολύ καλή κατάσταση, με την ομάδα να αποδίδει σταθερά καλά.

Ο νεαρός Φρόχολντ εντυπωσιάζει, ο Χόιλουντ έχει ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του, ενώ ο Αντρέας Κρίστενσεν πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις. Παρά ταύτα, δεν είναι θετικό ότι ο Χόιμπιεργκ θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας.

Υπάρχει όμως, σεβασμός για την Ελλάδα. Οι Δανοί γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι: η Ελλάδα είναι καλύτερη από ό,τι δείχνει ο βαθμολογικός πίνακας και, ειδικά στα άκρα, ιδιαίτερα δυνατή.

Η Δανία θα πρέπει να συνεχίσει την επιθετική της προσέγγιση, με ένταση και συνεχείς κινήσεις, ενώ η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας θα είναι καθοριστική.

Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αναμένεται φανταστική: sold out με 35.000 θεατές. Πάντα υπάρχει μοναδική ενέργεια όταν η Δανία παίζει εντός έδρας και, σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα, ο ενθουσιασμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος».