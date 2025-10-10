Γιόνας Σβαρτς (Δανός σχολιαστής): ««Σεβασμός για την Ελλάδα – Το “Parken Stadium” δίνει μοναδική ενέργεια»

Χαρακτήρα «do or die» (ζωής ή θανάτου) έχει για την Εθνική ομάδα η επερχόμενη μάχη (12/10) με τη Δανία, μετά το «σκωτσέζικο ντους» στη Γλασκώβη.
Η «γαλανόλευκη» καλείται να στήσει… σημαία στο «Parken Stadium» της Κοπεγχάγης, προκειμένου να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες πρόκρισης στο Μουντιάλ του 2026.
Έπειτα από τον Τζέσπερ Σίμο («Viaplaysport.dk»), ο Δανός σχολιαστής ποδοσφαιρικών αγώνων Γιόνας Σβαρτς («EspnDisneyPlus.dk» - φωτ.) κατέθεσε στο SDNA το προσωπικό του… ρεπορτάζ για την αναμέτρηση της Δανίας κόντρα στην Εθνική Ελλάδας.
«Η Δανία φαίνεται σε πολύ καλή κατάσταση, με την ομάδα να αποδίδει σταθερά καλά.
Ο νεαρός Φρόχολντ εντυπωσιάζει, ο Χόιλουντ έχει ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του, ενώ ο Αντρέας Κρίστενσεν πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις. Παρά ταύτα, δεν είναι θετικό ότι ο Χόιμπιεργκ θα απουσιάσει λόγω τιμωρίας.
Υπάρχει όμως, σεβασμός για την Ελλάδα. Οι Δανοί γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι: η Ελλάδα είναι καλύτερη από ό,τι δείχνει ο βαθμολογικός πίνακας και, ειδικά στα άκρα, ιδιαίτερα δυνατή.
Η Δανία θα πρέπει να συνεχίσει την επιθετική της προσέγγιση, με ένταση και συνεχείς κινήσεις, ενώ η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας θα είναι καθοριστική.
Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αναμένεται φανταστική: sold out με 35.000 θεατές. Πάντα υπάρχει μοναδική ενέργεια όταν η Δανία παίζει εντός έδρας και, σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα, ο ενθουσιασμός θα είναι ακόμα μεγαλύτερος».