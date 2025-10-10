ΑΕΚ: Επιστροφή στις προπονήσεις για τους παίκτες - Φιλικό με τη Μαρκό τη Δευτέρα στα Σπάτα

Μετά την ολιγοήμερη άδεια που εξασφάλισαν λόγω της διακοπής των εθνικών ομάδων, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ - πλην διεθνών προφανώς - επέστρεψαν στα Σπάτα, μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς, που βρισκόταν στην πατρίδα του, τη Σερβία.

Ουσιαστικά από σήμερα, οι «κιτρινόμαυροι» αρχίζουν να μπαίνουν σε ρυθμούς επανέναρξης εκεί όπου τους περιμένει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (Κυριακή 19/10) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena, πριν ακολουθήσει την Πέμπτη η εντός έδρας κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Αμπερντίν και η μάχη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Όπως προείπαμε, απουσιάζουν οι διεθνείς που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Πρόκειται για τους Ρότα, Μάνταλο, Καλοσκάμη, Στρακόσα, Μαρίν, Ελίασον, Κοϊτά, Γιόβιτς, Πινέδα και Πιερό.

Από εκεί και πέρα τη Δευτέρα (13/10) η ΑΕΚ θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Μάρκο - ομάδα Super League 2 - στα Σπάτα. Θα είναι ένα φιλικό τεστ κεκλεισμένων των θυρών, καθαρά προπονητικού χαρακτήρα το οποίο ζήτησε προφανώς ο Μάρκο Νίκολιτς για να δώσει ρυθμό σε παίκτες που μένουν πίσω.

