«Έδεσε» Ζίνι μέχρι το 2029 η ΑΕΚ! (pic)

Την επέκταση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ μέχρι το 2029 υπέγραψε ο Ζίνι!

Όπως ανακοίνωσε επίσημα η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ, ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός «συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα με τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας μας κ. Μάριο Ηλιόπουλο και υπέγραψε επέκταση του συμβολαίου του έως το 2029».

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική κίνηση από πλευράς Δικεφάλου. Μια κίνηση που έρχεται να προστεθεί στο νέο συμβόλαιο που υπέγραψε πρόσφατα ο Άρολντ Μουκουντί, επίσης μέχρι το 2029.

Αυτή την φορά, ήταν η σειρά του Ζίνι λοιπόν να συναντηθεί με τον κ. Ηλιόπουλο και να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την Ένωση μέχρι το 2029 (η προηγούμενη συμφωνία ήταν μέχρι το 2028), ένα συμβόλαιο στο οποίο προφανώς υπάρχει και αναπροσαρμογή όσον αφορά τα χρήματα, με την ΑΕΚ να επιβραβεύει μετά τον Μούκου και τον Ζίνι.

Ο Ζίνι που θυμίζουμε στάθηκε άτυχος και τέθηκε νοκ-άουτ άουτ με μυικό τραυματισμό σε εκείνο το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, μετρά μέχρι τώρα: 8 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ προέρχεται από μια εντυπωσιακή σεζόν με την φανέλα του Λεβαδειακού στον οποίο έπαιξε πέρυσι ως δανεικός, καταγράφοντας: 30 παιχνίδια, 14 γκολ και 5 ασίστ.

Ο διεθνής Ανγκολέζος επιθετικός αποτελεί ένα σημαντικό πρότζεκτ για την ΑΕΚ κάτι που φαίνεται αφενός από την σημερινή επέκταση του συμβολαίου του αλλά και από την άποψη που έχουν εκφράσει ανοιχτά για εκείνον τόσο ο κοουτς Μάρκο Νίκολιτς, όσο και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα.