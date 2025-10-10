«Παίκτης του μήνα» στην Premier League ο Χάαλαντ

Σε τρομερή φόρμα βρίσκεται ο Έρλινγκ Χάαλαντ στην Αγγλία, με τον στράικερ της Μάντσεστερ Σίτι να ψηφίζεται παίκτης του μήνα στην Premier League.

Μετά από έναν ήδη επιτυχημένο Αύγουστο, ο 25χρονος Έρλινγκ Χάαλαντ επιβεβαίωσε την λαμπερή φόρμα του και τον Σεπτέμβριο, όπου ανακηρύχθηκε «παίκτης του μήνα» στην Premier League.

Μία αναγνώριση για το εξαιρετικό ξεκίνημα της σεζόν, όπου, με 9 γκολ μετά από 7 αγώνες, ο Νορβηγός διεθνής είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος.

Ο Χάλααντ, όπου στη σχετική ψηφοφορία ξεπέρασε τον μέσο Γκράνιτ Τζάκα (33 ετών), στους τρεις αγώνες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια του μήνα (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Μπέρνλι), σημείωσε πέντε γκολ και μοίρασε μία ασίστ.



Ο Νορβηγός ήταν ήδη ανάμεσα στους οκτώ υποψηφίους για το βραβείο του «παίκτη του μήνα» της Premier League για τον Αύγουστο. Τελικά, ο πρώην συμπαίκτης του, Τζακ Γκρίλις, δανεικός στην Έβερτον αυτή τη σεζόν, ήταν αυτός που κέρδισε το βραβείο.