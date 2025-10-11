Πρόστιμο με αναστολή στην Άρσεναλ για παραβίαση του κανονισμού εισιτηρίων

Πρόστιμο επιβλήθηκε στην Άρσεναλ για παραβίαση των κανόνων έκδοσης εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα της με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Άρσεναλ τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500.000 λιρών (575.770 ευρώ) με αναστολή για παραβίαση των κανόνων έκδοσης εισιτηρίων για τον εντός έδρας αγώνα της με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας τον Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/10) η αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FA).

Η Άρσεναλ, η οποία έχασε στα πέναλτι μετά από ισοπαλία 1-1 στις 12 Ιανουαρίου, δεν παρείχε την απαιτούμενη πλήρη κατανομή 9.000 εισιτηρίων για τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, όπως αναφέρει η FA σε ανακοίνωσή της.

Τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι η Άρσεναλ είχε διαθέσει μόνο 8.000 εισιτήρια για τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια.

«Το πρόστιμο αναστέλλεται εν αναμονή της επιβεβαίωσης της Άρσεναλ ότι είναι σε θέση να συμμορφωθεί με αυτήν την απαίτηση για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας 2025-26 και τη συνέχιση της συμμόρφωσης για τυχόν επόμενους γύρους» πρόσθεσε η FA.