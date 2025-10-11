Ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ θέλει να φύγει από τη Ντόρτμουντ

Το μέλλον του μακριά από τη Ντόρτμουντ φαίνεται να βλέπει ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ.

Η Ντόρτμουντ «νίκησε» το καλοκαίρι ξανά τις αγγλικές ομάδες, οι οποίες έκαναν το ίδιο λάθος που είχαν κάνει με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος σε ηλικία 16 ετών εντάχθηκε στο δυναμικό της Ντόρτμουντ και τώρα είναι ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης με το κασέ του να ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ.

Μεγάλες ομάδες του αγγλικού πρωταθλήματος κινήθηκαν για την απόκτηση του μικρού αδερφού του, Τζόμπε, ο οποίος εντυπωσίασε στην Championship με τη φανέλα της Σάντερλαντ, οδηγώντας την ξανά στην Premier League, αλλά αυτός επέλεξε ν' ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι με τον αδερφό του και να συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Η απόφαση του όμως δεν φαίνεται να δικαιώνεται, καθώς είναι σε κόντρα με τον προπονητή της γερμανικής ομάδας, Νίκο Κόβατς, και θέλει τον Ιανουάριο να φύγει και να παίξει σε άλλη ομάδα, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «TEAMtalk». Από το καλοκαίρι όταν και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2030, ο Αγγλος μέσος έχει αγωνιστεί, κυρίως ως αλλαγή, σε 13 ματς, σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας ένα γκολ και μια ασίστ στο ενεργητικό του.

Να σημειωθεί πως στις αρχές του περασμένου μήνα ο πατέρας του 20χρονου μέσου, Μαρκ Μπέλιγχαμ, είχε ένα έντονο επεισόδιο με τον Κόβατς στα αποδυτήρια, διαμαρτυρόμενος για την αγωνιστική μεταχείριση του γιου του, και από τότε η διοίκηση έχει απαγορεύσει την πρόσβαση στα αποδυτήρια σε μη μέλη της ομάδας.

Το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Τζόμπε Μπέλιγχαμ έχει ζητήσει από τον μάνατζερ του να του βρει ομάδα για να επιστρέψει, έστω ως δανεικός, στην Premier League, με τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Κρίσταλ Πάλας να έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του.