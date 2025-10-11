Ματετά: «Θέλω να παίξω σε μεγαλύτερη ομάδα»

Το μέλλον του μακριά από την Κρίσταλ Πάλας βλέπει ο Ζαν Φιλίπ Ματετά, με τον Γάλλο φορ να δηλώνει πως θέλει να αγωνιστεί σε μία μεγαλύτερη ομάδα.

Ο Ζαν Φιλίπ Ματετά δεν θα μείνει και την επόμενη σεζόν στην Κρίσταλ Πάλας, καθώς θέλει να «εξαργυρώσει» την εντυπωσιακή περσινή σεζόν με μια μεταγραφή σε μεγαλύτερη ομάδα, ενώ κλήθηκε και στην εθνική Γαλλίας.

Ηδη αρκετοί σύλλογοι από Γερμανία, Αγγλία και Ισπανία κινούνται για την απόκτηση του τον Ιανουάριο ή το προσεχές καλοκαίρι, με την ομάδα του Λονδίνου να τον κοστολογεί στα 50 εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος φορ, που έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου έως το καλοκαίρι του 2027, μίλησε στο «RMC Sport» για τα σχέδια του: «Είναι λογικό να θέλω να παίξω σε μια πιο ανταγωνιστική ομάδα και να διεκδικήσω τίτλους. Η Κρίσταλ Πάλας απογείωσε την καριέρα μου, αλλά πλέον θέλω κάποια στιγμή να παίξω σε υψηλότερο επίπεδο».