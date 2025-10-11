Βαλένθια και Σοσιεδάδ ζήτησαν δανεικό τον Εντρικ

Για τον δανεισμό του Έντρικ από τη Ρεάλ Μαδρίτης ενδιαφέρονται Βαλένθια και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης πιστεύει στο ταλέντο του Εντρικ, αλλά ο Βραζιλιάνος άσος δεν έχει καταφέρει ακόμη να δικαιώσει τις προσδοκίες της.

Η διοίκηση των «μπλάνκος» απέρριψε πρόταση το καλοκαίρι 70 εκατ. ευρώ από την Τσέλσι, που ήθελε με το ποσό αυτό να τον εντάξει στο δυναμικό της, αλλά τώρα σκέφτεται να τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο δανεικό σε άλλη ομάδα, με τις Βαλένθια και Σοσιεδάδ να έχουν ήδη πλησιάσει τον μάνατζερ του, όπως σχετικά αναφέρει η «Estadio Deportivo».

Η ομάδα της Μαδρίτης απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 τα δικαιώματα του 19χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, κερδίζοντας τη «μάχη» για την υπογραφή του από την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στην Ισπανία.

Ο Εντρικ δεν έχει καταφέρει να βρει θέση στην ενδεκάδα των «μπλάνκος» και κόντρα στη φημολογία η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου αποφάσισε να μη δοθεί δανεικός το καλοκαίρι σε άλλη ομάδα.

Η Ρεάλ απάντησε αρνητικά σε όλες τις σχετικές προτάσεις, αλλά ο νεαρός διεθνής φορ δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και ο Τσάμπι Αλόνσο έχει εισηγηθεί να δοθεί δανεικός στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.