Τζέσπερ Σίμο (Δανός δημοσιογράφος) στο SDNA: «Η Ελλάδα θα μας δυσκολέψει, αλλά είμαστε έτοιμοι»

Ο ρεπόρτερ – σχολιαστής του ViaplaySport.dk, περιγράφει την αγωνιστική κατάσταση της Εθνική Δανίας - μετά την εντυπωσιακή νίκη (0-6) επί της Λευκορωσίας - την οπτική γωνία από την οποία βλέπουν τη…μάχη απέναντι στην ελληνική ομάδα, καθώς και την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο «Parken Stadium».

Αλλαγή σελίδας για την Εθνική ομάδα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κι οι Έλληνες διεθνείς καλούνται να διαγράψουν από τον «σκληρό δίσκο» το παιχνίδι με την Σκωτία που είχε πικρό φινάλε και να αφοσιωθούν ψυχή τε και σώματι στον «τελικό» που έρχεται (12/10) κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη.

To SDNA επικοινώνησε με τον Δανό δημοσιογράφο – σχολιαστή, Τζέσπερ Σίμο, («Viaplaysport.dk» - φωτ.) και πήρε το δικό του ρεπορτάζ για την αγωνιστική κατάσταση των Δανών, την οπτική γωνία από την οποία βλέπουν τη…μάχη απέναντι στην ελληνική ομάδα, καθώς και την ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο «Parken Stadium»

«Η ψυχολογία της Εθνικς Δανίας είναι εξαιρετική αυτή την περίοδο. Όλοι περίμεναν ότι η ομάδα θα επικρατούσε άνετα τη Λευκορωσία, αλλά η νίκη (0-6) αποδείχθηκε εντυπωσιακή και καθοριστική.

Ήταν μάλιστα η μεγαλύτερη εκτός έδρας νίκη της Δανίας από το 2003. Μάλιστα το παιχνίδι είχε ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς διεξήχθη στην Ουγγαρία και χωρίς πολύ κόσμο στις εξέδρες.

Ο προπονητής Μπράιαν Ρίμερ έκανε μια τολμηρή επιλογή βάζοντας τον Αντρέας Κρίστενσεν ως δεξί μπακ, και ο παίκτης ανταποκρίθηκε εξαιρετικά, προσφέροντας ασίστ στον νεαρό Βίκτορ Φρόχολντ.

Εξίσου θετικό είναι να βλέπουμε ξανά τον Ράσμους Χόιλουντ σε υψηλό επίπεδο, μετά την αναζωογόνησή του από τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη Νάπολι.

Επιπλέον, το βάθος του ρόστερ αποδείχθηκε σημαντικό, με τον Άντερς Ντράιερ για παράδειγμα, να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο και να σκοράρει δύο γκολ.

Οι Δανοί οπαδοί θεωρούν την ομάδα τους φαβορί απέναντι στην Ελλάδα την Κυριακή (12/10), αλλά οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι το παιχνίδι θα είναι πιο δύσκολο από την προηγούμενη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων.

Η Ελλάδα μάλλον θα έχει μάθει από τα λάθη της προηγούμενης φοράς και ίσως παίξει πιο προσεκτικά στην άμυνα. Ωστόσο, χρειάζεται αποτέλεσμα για να παραμείνει στη διεκδίκηση της πρόκρισης, γεγονός που αναμένεται να κάνει το παιχνίδι ιδιαίτερα συναρπαστικό.

Η ατμόσφαιρα θα είναι εξαιρετική. Σχεδόν όλοι οι εντός έδρας αγώνες της Δανίας από το Euro 2021 είναι σολντ - άουτ, ακόμη και σε πιο δύσκολες εποχές, και αυτό δείχνει πόσο καλά η ομοσπονδία της Δανίας καταφέρνει να κάνει κάθε αγώνα στο “Parken” μια ξεχωριστή εμπειρία».