Η βελτίωση, η μεγάλη ελπίδα και το μεγάλο πρέπει με τον Αρη!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την βελτίωση, που παρουσίασε η εικόνα του Παναθηναϊκού στο διάστημα που είναι ο Κόντης στον πάγκο, για την μεγάλη ελπίδα να ξαναγίνει Παναθηναϊκός στο Βοτανικό και το μεγάλο πρέπει για διπλό με τον Αρη, ενώ έχει ένα υστερόγραφο και για την Εθνική.

Ο Χρήστος Κόντης ήρθε σε μία πολύ δύσκολη περίοδο στον Παναθηναϊκό και αρχικά ζήτησε να κριθεί μετά από μία σειρά αγώνων και όχι σε ένα, δύο ματς. Και σωστά ζήτησε. Σε αυτό το διάστημα αν εξαιρέσουμε την μουτζούρα στο ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, όπου το 3-0 έγινε 1-2 από το πουθενά τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό η ομάδα ισοφαρίστηκε στο 90', έκανε δύο νίκες με Παναιτωλικό (κόντρα σε διαιτησία) και Ατρόμητο στο πρωτάθλημα και μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη στην Ευρώπη με 4-1 με τους Γιουνγκ Μπόις.

Το κυριότερο είναι, ότι σε όλο αυτό τον διάστημα η εικόνα της ομάδας βελτιώνεται συνέχεια. Και διορθώνει τα λάθη της. Παράδειγμα; Στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά για μία ώρα προηγήθηκε και μετά ανεξήγητα γύρισε πίσω και έδωσε δικαιώματα και δέχθηκε δύο γκολ. Αυτό τρεις μέρες μετά άλλαξε μετά από κουβέντα του Κόντη με τους παίκτες και έτσι με τον Ατρόμητο ο Παναθηναϊκός μετά το 1-0 προσπάθησε με λύσσα να βάλει και ένα δεύτερο, είχε ευκαιρίες, δεν το έβαλε, αλλά για 90 λεπτά ο Ατρόμητος δεν πήρε ανάσα και δεν έκανε φάση.

Με βάση ό,τι έχουμε διακοπή και το ότι ο Κόντης θα δουλέψει με 13-14 παίκτες από τον βασικό κορμό, λόγω της απουσίας των διεθνών είναι σίγουρο, ότι η ομάδα μετά την διακοπή θα παρουσιαστεί βελτιωμένη. Κυρίως στην δημιουργία καθαρών φάσεων, που πρέπει να πολλαπλασιαστούν, για να έρθουν και τα παραπάνω γκολ.

Το ζητούμενο μετά την επιστροφή είναι, όμως, ο Παναθηναϊκός να πάρει τη νίκη στο ματς με τον Αρη. Η ομάδα έχει μείνει πολύ πίσω με τις γκέλες κόντρα σε Λεβαδειακό και Κηφισιά και για να επανέλθει σε τροχιά πρωταθλητισμού πρέπει να κάνει συνεχόμενες νίκες. Και με νίκη επί του Αρη σε μία τόσο δύσκολη έδρα θα αλλάξει και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση της ομάδας και μπορεί να μειώσει την διαφορά , αφού την ίδια ημέρα είναι το ντέρμπι ΑΕΚ - ΠΑΟΚ.

Αυτό το ματς με τον Αρη έχει ένα μεγάλο πρέπει και έτσι το αντιμετωπίζουν όλοι στον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Κόντης και παίκτες από τώρα έχουν το μυαλό τους σε αυτό και μόνο σε αυτό το ματς.

Υπάρχει και ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό και τον κόσμο του αυτές τις ημέρες. Επιτέλους ξεμπλόκαρε και το πρόβλημα με τον Ερασιτέχνη και προχωράει το γήπεδο στο Βοτανικό. Το ποδοσφαιρικό προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, πλέον από τις αρχές του 2026 θα αρχίσει και η ανέγερση των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη και όλα δείχνουν, ότι με καθυστέρηση ετών, το γήπεδο θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του 2027. Αυτό το γήπεδο, το πιο σύγχρονο της χώρας είναι και η μεγάλη ελπίδα του κόσμου, για την επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού. Πάντα, όταν οι μεγάλες ομάδες μπαίνουν στα νέα τους γήπεδα έρχονται επιτυχίες, τίτλοι και οι ομάδες αλλάζουν επίπεδο. Αυτό θα γίνει και με τον Παναθηναϊκό και το γεγονός, ότι προχωράει το νέο γήπεδο είναι η μεγάλη ελπίδα για τον κόσμο του.

*Η Εθνική ομάδα βαδίζει σε έναν σωστό δρόμο που θέλει χρόνο, για να φέρει αποτελέσματα. Πάει από τον δύσκολο δρόμο, να παίζει ποδόσφαιρο και όχι να παίζει κλεφτοπόλεμο και μπορεί αυτό να έχει και απρόσμενα αποτελέσματα όπως αυτό με την Σκωτία. Όπου το 0-3 έγινε 3-1. Στο τέλος, όμως, ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες θα δικαιωθούν. Μπορεί να μην γίνει τώρα και να μην πάνε στο Μουντιάλ, αλλά το ποδόσφαιρο θα τους δικαιώσει και θα δώσουν το παρόν στην επόμενη διοργάνωση. Όσοι κρίνουν την Εθνική από το αποτέλεσμα και όχι από το ποδόσφαιρο, που παίζει κανονικά δεν θα πρέπει να ασχολούνται με το άθλημα. Και καλό θα είναι να αφήσουν την Εθνική στην ησυχία της. Με τον Ιβάν και με αυτά τα παιδιά της Εθνικής μέχρι τέλους και ακόμα πιο πολύ μαζί τους μετά από ήττες…