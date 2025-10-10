Εθνική ομάδα: Προπόνηση και το βλέμμα στη Δανία

Το παιχνίδι με τη Σκωτίας ανήκει στο παρελθόν για την Εθνική ομάδα που στρέφει πλέον το βλέμμα της στο "do or die" παιχνίδι της Κυριακής με τη Δανία. Προπονήθηκε κανονικά ο Ιωαννίδης. Αποστολή του SDNA στη Γλασκώβη: Γιώργος Φραδελάκης

Η Γαλανόλευκη ηττήθηκε με πολύ σκληρό τρόπο στο "Χάμπτεν Παρκ" από τη Σκωτία, με το τελικό 3-1 να μην αποδίδει μεν δικαιοσύνη αλλά να φέρνει την Εθνική στο χείλος του πρόωρου αποκλεισμού από τα τελικά του Μουντιάλ. Κι αυτό είναι που, πια, έχει σημασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Μπροστά υπάρχει ο... τελικός των τελικών με τη Δανία, την Κυριακή στο "Πάρκεν" με το τρίποντο να είναι μονόδρομος για να μείνει η Ελλάδα ζωντανή.

Σήμερα οι διεθνείς γυμνάστηκαν στο αθλητικό Garscube της Γλασκώβης. Όσοι αγωνίστηκαν βασικοί χθες έκαναν αποθεραπεία ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Στα ευχάριστα ότι συμμετείχε στο πρόγραμμα και ο Φώτης Ιωαννίδης πάρε το χτύπημα που δέχτηκε στο φινάλε του αγώνα, σε φάση που ο Νορβηγός διαιτητής δεν έδειξε την έσχατη των ποινών, ούτε κλήθηκε από το VAR.

Στις 20:00 ώρα Ελλάδας (18:00 τοπική) η αποστολή θα"πετάξει" με προορισμό την Κοπεγχάγη ενόψει του κυριακάτικου (12/10) αγώνα με τους Δανούς.