Απίστευτη ατυχία για την Μπαρτζακλή της ΑΕΚ, υπέστη πάλι ρήξη χιαστών! (pic)

Σοκ στην ΑΕΚ με την Πελαγία Μπαρτζακλή η οποία υπέστη και πάλι ρήξη χιαστών!

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο χρόνια που η ποδοσφαιρίστρια της Ένωσης παθαίνει την ίδια ζημιά. Ο τραυματισμός ήρθε στο φιλικό της Εθνικής Νεανίδων με την Ουγγαρία.

Η Μπαρτζακλή είχε πάθει ρήξη χιαστών και στον τελικό Κύπελλο της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ το 2024 κι αυτό την άφησε εκτός για ολόκληρη την περασμένη σεζόν. Φέτος πραγματοποίησε προετοιμασία κανονικά, έπαιξε και κλήθηκε και στην Εθνική, όπου και τραυματίστηκε στο ίδιο πόδι, το δεξί.

Η ΑΕΚ με ανακοίνωση που εξέδωσε, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στην άτυχη αθλήτρια.

