Παναθηναϊκός: Θεραπεία και για Μπόκο, πέρα από τους... γνωστούς

Ο Μπόκος προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Παναθηναϊκού, αφού υποβλήθηκε σήμερα σε θεραπεία, όπως και οι Ντέσερς και Σάντσες.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν τις προπονήσεις στο Κορωπί, με τους διεθνείς που έχουν υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες να απουσιάζουν.

Οι Ντέσερς και Σάντσες έκαναν και σήμερα θεραπεία, ενώ το ίδιο συνέβη και με τον Μπόκο, που είναι το τελευταίο όνομα που προστέθηκε στο «πράσινο» ιατρικό δελτίο.

Όσον αφορά τον Πελίστρι, έκανε και σήμερα πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ακολούθησαν σέντρες και τελειώματα, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Πρόγραμμα στο γυμναστήριο ακολούθησε ο Πελίστρι, ενώ σε θεραπεία υποβλήθηκαν οι Ντέσερς, Σάντσες, Μπόκος.

Απουσίασαν οι διεθνείς Μπακασέτας, Σιώπης, Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι, Τσέριν, Ίνγκασον, Λαφόν, Μπρέγκου, Φικάι».