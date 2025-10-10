Προσοχή στην ΑΕΛ θέλει ο Μεντιλίμπαρ, Κάτω Χώρες για Τετέι, η κλεισμένη μεταγραφή. Σηκώνουν... αέρα οι Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Ο Ανδρέας Τέτει, που βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες και φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο των «μεγάλων» του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν συζητιέται μόνο στη χώρα μας. Το όνομά του συζητιέται και εκτός συνόρων. Φημολογείται ότι υπάρχουν ομάδες από τις Κάτω Χώρες, από Ολλανδία και Βέλγιο δηλαδή, που τον έχουν βάλει στο «σημάδι» για τα καλά. Επίσης, χθες κυκλοφόρησε μια φήμη ότι υπάρχει και μία ομάδα από τη Σκωτία που τον εξετάζει. (ΦΩΣ)

*Δεν θέλει να ακούει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για… Μπαρτσελόνες και Τσάμπιονς Λιγκ, αφού προηγείται το ματς στη Λάρισα. Και ξέρει καλά ο προπονητής του Ολυμπιακού ότι θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, καθώς η ομάδα που αλλάζει τεχνική ηγεσία συνήθως παίζει δυναμικά στο πρώτο της παιχνίδι. Στην ΑΕΛ ο Στέλιος Μαλεζάς έχει ήδη πιάσει δουλειά στη θέση του Γιώργου Πετράλκη, έχοντας φιλοδοξία να σταματήσει τους νταμπλούχους. (ΦΩΣ)

*Η ΑΕΚ δείχνει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική για τη διαιτησία, μετά τις φωνές για τα ματς με Κηφισιά και Λάρισα. Οι μέχρι τώρα συζητήσεις της ΠΑΕ για διαιτητικά θέματα γίνονται θεσμικά και όχι δημόσια, κάτι που δείχνει το πώς θέλει να κινηθεί φέτος η Ένωση. (LIVE SPORT)

*Η αλλαγή για τον Λορέντσο Σιπιόνι ήταν μεγάλη το καλοκαίρι, καθώς άφησε πίσω την Αργεντινή για να πάει στην Ευρώπη και να ζήσει το μεγάλο του όνειρο. Στα 20 του χρόνια ο Αργεντινός άσος βρέθηκε σε μια άλλη αγωνιστική φιλοσοφία και ένα νέο περιβάλλον. Μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί εξαιρετικά σε αυτά που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος τον διαχειρίστηκε όπως έπρεπε προκειμένου να μπει στο κλίμα της ομάδας. (SPORTDAY)

*Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κινηθεί στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για την απόκτηση ενός μέσου, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που διαθέτουν οι Τσέριν και Ρενάτο Σάντσες. Η λίστα των υποψηφίων βρίσκεται υπό διαμόρφωση, με το «τριφύλλι» να εξετάζει λύσεις που είχαν προταθεί πριν από μήνες, τόσο από την ευρωπαϊκή αγορά, όσο και από τη Λατινική Αμερική, όπου υπάρχουν παίκτες με το προφίλ που αναζητά η ΠΑΕ. Σε κάθε περίπτωση στόχος είναι η μεταγραφή να κλείσει το γρηγορότερο δυνατό και αν είναι εφικτό στις αρχές Ιανουαρίου. (SPORTDAY)

*Την ώρα που όλοι μιλούν για τη μελλοντική… προαγωγή του κόουτς Λέτο σε ελληνικό πάγκο, εσχάτως στην Πορτογαλία, που παραδοσιακά «σαρώνει» τα ποδοσφαιρικά… προϊόντα της χώρας μας, τα πρώτα θετικά reports για τον τεχνικό της Κηφισιάς έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. (ΩΡΑ)

*Κουίζ: ποιο μεταγραφικό deal είναι τελειωμένο σε κλαμπ της Super League και θα ανακοινωθεί τον προσεχή Γενάρη, αν όχι και νωρίτερα; (ΩΡΑ)

