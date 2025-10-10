Μικιταριάν σε Μουρίνιο: «Με παρακαλούσε να φύγω από την Γιουνάιτεντ και του είπα, είσαι μ@λ@κ@ς!»

Ο Αρμένιος μεσοεπιθετικός της Ίντερ, Χένρικ Μικιταριάν, αποκάλυψε στη βιογραφία του ένα περιστατικό που σημάδεψε τη συνεργασία του με τον Ζοσέ Μουρίνιο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ — μια σχέση γεμάτη ένταση και συγκρούσεις, όπως συχνά συνέβαινε με τον Πορτογάλο τεχνικό και τους παίκτες του.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους θητείας, οι δυο τους δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν κοινό έδαφος. Ο Μικιταριάν είχε κουραστεί από την αυστηρή κριτική του Μουρίνιο και, σε μια έντονη στιγμή, δεν δίστασε να τον προσβάλει φραστικά, λέγοντας τον πως είναι μ@λ@κ@ς.

Ο Μουρίνιο αντέδρασε άμεσα, λέγοντάς του πως δεν ήθελε να τον ξαναδεί. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο άνδρες σταμάτησαν κάθε επικοινωνία, ακόμη και στις προπονήσεις.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο ίδιος ο Μικιταριάν, ο Μουρίνιο άρχισε να του στέλνει κάθε βράδυ το ίδιο μήνυμα: «Φύγε για να φέρω τον Αλέξις (Σάντσες)». Η απάντηση του Αρμένιου ήταν πάντα η ίδια: «Αν είναι να φύγω, θέλω να πάω στη σωστή ομάδα· αλλιώς θα περιμένω μέχρι το καλοκαίρι».

Με τον καιρό, ο Πορτογάλος μαλάκωσε τον τόνο του, προσθέτοντας στο μήνυμά του ένα «σε παρακαλώ». Ο Μικιταριάν, ωστόσο, του απάντησε πως η συζήτηση θα πρέπει να γίνει μέσω του μάνατζέρ του, Μίνο Ραϊόλα. Τελικά, οι δύο πλευρές βρήκαν λύση και ο Αρμένιος εντάχθηκε στην Άρσεναλ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έφερε τον Αλέξις Σάντσες στο «Ολντ Τράφορντ».