Μικιταριάν σε Μουρίνιο: «Με παρακαλούσε να φύγω από την Γιουνάιτεντ και του είπα, είσαι μ@λ@κ@ς!»

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους θητείας, οι δυο τους δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν κοινό έδαφος. Ο Μικιταριάν είχε κουραστεί από την αυστηρή κριτική του Μουρίνιο και, σε μια έντονη στιγμή, δεν δίστασε να τον προσβάλει φραστικά, λέγοντας τον πως είναι μ@λ@κ@ς.
Ο Μουρίνιο αντέδρασε άμεσα, λέγοντάς του πως δεν ήθελε να τον ξαναδεί. Από εκείνη τη στιγμή, οι δυο άνδρες σταμάτησαν κάθε επικοινωνία, ακόμη και στις προπονήσεις.
Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει ο ίδιος ο Μικιταριάν, ο Μουρίνιο άρχισε να του στέλνει κάθε βράδυ το ίδιο μήνυμα: «Φύγε για να φέρω τον Αλέξις (Σάντσες)». Η απάντηση του Αρμένιου ήταν πάντα η ίδια: «Αν είναι να φύγω, θέλω να πάω στη σωστή ομάδα· αλλιώς θα περιμένω μέχρι το καλοκαίρι».
Με τον καιρό, ο Πορτογάλος μαλάκωσε τον τόνο του, προσθέτοντας στο μήνυμά του ένα «σε παρακαλώ». Ο Μικιταριάν, ωστόσο, του απάντησε πως η συζήτηση θα πρέπει να γίνει μέσω του μάνατζέρ του, Μίνο Ραϊόλα. Τελικά, οι δύο πλευρές βρήκαν λύση και ο Αρμένιος εντάχθηκε στην Άρσεναλ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής που έφερε τον Αλέξις Σάντσες στο «Ολντ Τράφορντ».
🗣️ Mkhitaryan in his autobiography: "I had lost my patience with Mourinho, 'I said to him, you have been criticizing me for two years, you are s**t!' He said 'I never want to see you again.', he would not say a word in training, but every night he'd send a text 'Leave so I can… pic.twitter.com/PQAmZg6UjX— Football Talk (@FootballTalkHQ) October 10, 2025