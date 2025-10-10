Δούκας: «Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!» (pics)

Ο Χάρης Δούκας βρέθηκε σήμερα στον Βοτανικό, όπου έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Οι εργασίες στον Βοτανικό συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς για την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού και όπως ενημέρωσε σήμερα ο Χάρης Δούκας, έπεσε η πρώτη πλάκα, ενώ διακρίνονται ήδη βάσεις στήριξης για τις κερκίδες.

Ο δήμαρχος Αθηναίων επισκέφτηκε σήμερα τον χώρο και είδε από κοντά την πρόοδο των εργασιών, ενημερώνοντας και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Η ανάρτηση του Δούκα:

Το όνειρο παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό!

Έπεσε η πρώτη πλάκα για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Διακρίνονται ήδη οι βάσεις στήριξης για τις κερκίδες στο βορειοδυτικό τμήμα.

Μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου επισκεφθήκαμε σήμερα τον χώρο και τον ενημέρωσα αναλυτικά για τις εργασίες, οι οποίες "τρέχουν" με πυρετώδεις ρυθμούς.

Παράλληλα, ξεκίνησαν και οι πρόδρομες εργασίες για τον Ερασιτέχνη.

Προχωράμε!

