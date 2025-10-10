Θα είναι κρίμα σε Παγκόσμιο των 48 να λείπουμε εμείς και τα Νησιά του Πάσχα

Στο ποδόσφαιρο τα στατιστικά παρηγορούν, αλλά τα γκολ είναι που μετρούν κι αν δεν πάμε Αμερική, θα είναι αποτυχία. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Μια ήττα που πονάει όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά και για τον τρόπο που ήρθε. Η Εθνική ηττήθηκε 3-1 στη Γλασκώβη από τη Σκωτία, σε ένα παιχνίδι που για ώρα έμοιαζε δικό της. Έχασε όμως τη γη κάτω από τα πόδια της μέσα από λάθη, χαμένες στιγμές και στιγμιαίες αδράνειες που κόστισαν πολύ ακριβά.

Κι όμως, τα νούμερα του αγώνα φωνάζουν πως η Ελλάδα ήταν εκεί: 62% κατοχή μπάλας, 15 τελικές έναντι 7 και 534 ολοκληρωμένες πάσες έναντι 255. Στοιχεία που δείχνουν καθαρή υπεροχή, κυριαρχία με τη μπάλα στα πόδια, αλλά χωρίς το τελικό αντίκρισμα. Στο ποδόσφαιρο, όμως, τα στατιστικά παρηγορούν, αλλά τα γκολ είναι που μετρούν.

Το ξεκίνημα ήταν ιδανικό. Η Εθνική θα μπορούσε να έχει σχεδόν τελειώσει το ματς νωρίς, όταν ο Παυλίδης, μόνος του με την εστία ολόκληρη δική του, αστόχησε σε μια ευκαιρία με xG 0.97, δηλαδή... γκολ που δεν μπήκε ποτέ. Κι εκεί, με κάποιο τρόπο θεωρώ, φάνηκε πως η μπάλα είχε άλλη διάθεση για την εξέλιξη της βραδιάς.

Ήρθε μετά το γκολ του Τσιμίκα να δώσει προβάδισμα, ψυχολογία και μια σπάνια αίσθηση ωριμότητας στο παιχνίδι μας. Υπήρχε συγκέντρωση, τακτική προσήλωση, σωστή κυκλοφορία και η απουσία της εκρηκτικότητας του Καρέτσα καλύφθηκε, εν μέρει, από διάθεση και ομαδική δουλειά.

Όπως ειπώθηκε, όμως, παρά την κυριαρχική παρουσία της ομάδας, φαινόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Η αδράνεια της άμυνας στα στημένα ήταν εκεί, και ο Θεός της μπάλας έγειρε προς το μέρος των Σκωτσέζων. Δύο στατικές φάσεις, δύο χτυπήματα που ανέτρεψαν τα πάντα, και στο τέλος εκείνο το τρίτο γκολ-δώρο από τον Τζολάκη, για να γραφτεί το τελικό 3-1.

Και μιας και μιλάμε για τον Τζολάκη, ας είμαστε δίκαιοι. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα γκολκίπερ-πρότζεκτ της Ευρώπης. Αλλά τελευταία δείχνει κουρασμένος, χωρίς το καθαρό μυαλό και τη σιγουριά που τον καθιέρωσαν. Το είδαμε με τη Δανία, το είδαμε και στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, κόντρα σε Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ. Στο ένα ματς έκανε έξοδο 50 μέτρων, στην Τούμπα έκανε βόλτα έξω από την περιοχή την ώρα που ο Γιακουμάκης καταδιωκόταν από «ερυθρόλευκο». Ενδεχομένως, λοιπόν, να είναι πιο φρόνιμο αυτό τον καιρό τα βασικά γάντια να δοθούν στον Βλαχοδήμο, που βγάζει μάτια στη La Liga με τη Σεβίλλη.

Οι τερματοφύλακες «ζουν» από το ένστικτο και την ψυχραιμία κι αυτά λείπουν από τον Κωνσταντή τούτο το διάστημα.

Η Εθνική έπαιξε ποδόσφαιρο για μία ώρα, αλλά δεν είχε αντοχές, βάθος και κυρίως εναλλακτικό πλάνο όταν το ματς στράβωσε. Και, κακά τα ψέματα, εκεί κρίνονται τα σύνολα που πάνε ψηλά. Τώρα χρειάζεται νίκη στη Δανία. Ούτε ισοπαλία, ούτε «να δούμε τα άλλα αποτελέσματα». Μόνο νίκη.

Πάμε στο Parken με την πλάτη στον τοίχο, κουβαλώντας τρία γκολ και άλλα τρία από τους ίδιους αντιπάλους στο Φάληρο. Το μονοπάτι, όμως, έχει στενέψει και η πρόκριση μοιάζει περισσότερο με σκωτσέζικο ντους, μια εναλλαγή ανάμεσα στην ελπίδα και την απογοήτευση.

Αυτή η ομάδα έχει ψυχή, έχει νεανικό ενθουσιασμό, έχει υλικό, αλλά αυτό που δεν έχει ακόμη είναι έναν χαφ-ηγέτη που να τη μαζεύει όταν τα φώτα τρεμοπαίζουν κι ένα σχέδιο Β για τη στιγμή που ο αγώνας δεν πάει όπως σχεδιάστηκε στον πίνακα.

Κι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, σε όμιλο με Δανία και Σκωτία, δεν δικαιούσαι να μη βγεις τουλάχιστον δεύτερος. Όλα τα άλλα είναι υπεκφυγές.

Μπορεί να αγαπάμε αυτή την ομάδα, αλλά η αγάπη δεν σημαίνει χάδι στα λάθη, σημαίνει στήριξη, ειλικρίνεια, συνέπεια.

Άλλο πράγμα η κριτική, κι άλλο η ισοπέδωση. Ας μην είμαστε οι κλασικοί Έλληνες που τη μία βραδιά αποθεώνουμε και την άλλη ζητάμε κεφάλια. Όχι άλλα «να φύγει ο Γιοβάνοβιτς επειδή δεν έβαλε τον Μουζακίτη από την αρχή» ή «να κάτσει στον πάγκο ο Κουρμπέλης και ο Μασούρας της Αραβίας». Ο Τζολάκης και όλοι οι υπόλοιποι έχουν δικαίωμα στο λάθος. Το θέμα είναι τι θα κάνουν την Κυριακή και ναι, εκεί θα γίνει ο λογαριασμός. Κι εδώ που τα λέμε, θα είναι μεγάλο κρίμα αν από το Παγκόσμιο Κύπελλο των 48 ομάδων λείπουμε εμείς και τα... Νησιά του Πάσχα.

ΥΓ: Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, μια όμορφη και ανθρώπινη κίνηση πριν από τη σέντρα: οι Έλληνες διεθνείς κράτησαν τη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ, τιμώντας τη μνήμη του, ανήμερα της μαύρης επετείου του χαμού του. Αυτή είναι η Εθνική που θέλουμε: με ψυχή, μνήμη και αξιοπρέπεια.