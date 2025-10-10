Κρίστι: «Τεράστια νίκη με Ελλάδα – Η αντίδραση μας ήταν εκπληκτική»  

O σκόρερ του πρώτου γκολ της Σκωτίας, Ράιαν Κρίστι χαρακτήρισε «τεράστια» τη νίκη της Εθνικής ομάδας της χώρας του απέναντι στην Ελλάδα (3-1) κάνοντας λόγο για εκπληκτική αντίδραση μετά το 0-1.

Ο 30χρονος χαφ της Μπόρνμουθ, δύο μόλις λεπτά μετά το γκολ του Κώστα Τσιμίκα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια (64΄) συμβάλλοντας στη μεγάλη ανατροπή της ομάδας του Στιβ Κλαρκ.



Ο Κρίστι παραδέχθηκε ωστόσο πως η Σκωτία δεν βρέθηκε στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση.



«Τεράστια νίκη. Δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να μην καταλαβαίνουμε ότι δεν ήμασταν στην καλύτερη μας φόρμα απόψε. Η αντίδραση από τη στιγμή που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ με 1-0 ήταν εκπληκτική.



Είχε περάσει καιρός από τότε που είχα σκοράρει για τη χώρα μου, οπότε είναι ωραίο συναίσθημα. Δύο τεράστια παιχνίδια – το ένα ολοκληρώθηκε, τώρα προχωράμε στην Κυριακή».