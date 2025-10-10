Το μέλλον… προπονείται στη Νέα Μεσημβρία - Με την πρώτη ομάδα Τσιντσόλης, Μαλιγίν και Αβράμπος

Με αρκετούς παίκτες των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών διεξήχθη η χθεσινή (9/10) προπόνηση του ΠΑΟΚ - Πρώτη «γεύση» για Τσιντσόλη, Μαλιγίν και Αβράμπο.

Ο Γίρι Παβλένκα βρίσκεται στα «πιτς» λόγω τραυματισμού, ενώ με την Εθνική Γεωργίας ενσωματώθηκε ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι. Παράλληλα, με την Εθνική Ελπίδων αγωνίζεται σήμερα (10/10) στη Γερμανία ο Δημήτρης Μοναστηρλής και στην Ουγγαρία με την Εθνική Ελπίδων είναι ο Στάθης Μπελερής.

Αυτόματα, υπάρχει μία «λειψανδρία» στη θέση του τερματοφύλακα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να πλαισιώνουν στη χθεσινή (9/10) προπόνηση, ο 19χρονος Βασίλης Τσιντσόλης αλλά και ο Κονσταντίν Μαλιγίν από την «ασπρόμαυρη» Κ19.

Δύο «φέρελπεις» τερματοφύλακες του PAOK Academy, με τον Τσιντσόλη, ο οποίος βρίσκεται 6 χρόνια στον Δικέφαλο, να αποδεικνύεται σωτήριος τον περασμένο Μάιο στον τελικό της Κρήτης απέναντι στον Ολυμπιακό με μία απίστευτη απόκρουση στο 119’ λίγο πριν ο Κοσίδης στέψει Κυπελλούχο τον ΠΑΟΚ.

Ο 17χρονος Κονσταντίν Μαλιγίν αγωνίστηκε πέρσι με τον ΠΑΟΚ στη Super League K17 σε 21 αγώνες και 1890 λεπτά συμμετοχής, όντας πρωταθλητής με την ομάδα των Ορφανού-Κρινίτσα.

Νέο πρόσωπο και ο Άλκης Αβράμπος στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας υπό τις οδηγίες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο γεννημένος το 2006 κεντρικός αμυντικός παίρνει την πρώτη «γεύση» στην ανδρική ομάδα, καθώς τόσο ο Γιάννης Μιχαηλίδης όσο και ο Τόμας Κεντζιόρα απουσιάζουν με τις Εθνικές τους ομάδες.

Φέτος, αγωνίζεται κυρίως με την Κ19, συμμετέχοντας σε αρκετές προπονήσεις του ΠΑΟΚ Β, όντας εκ των πρωταγωνιστών στο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Μία ευκαιρία για τους νεαρούς παίκτες του PAOK Academy να αποδείξουν τι αξίζουν και να… μετρήσουν τις δυνάμεις τους στο ανδρικό -υψηλό- επίπεδο.