Επιτυχημένη η εκδήλωση εξωστρέφειας της Καλαμάτας

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των τοπικών παραγόντων στην εκδήλωση εξωστρέφειας της Καλαμάτας.

Αναλυτικά:

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες (9/10) η εκδήλωση εξωστρέφειας της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ, η οποία φιλοξενήθηκε στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της σχέσης της ομάδας με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάδειξη των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ιωακείμ Παπαδόπουλος, Υπεύθυνος Marketing & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ο οποίος παρουσίασε το πλάνο εξωστρέφειας της ομάδας και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί.

Εκ μέρους της Διοίκησης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Γιώργος Ράλλης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τη συνεχή προσπάθεια για πρόοδο, διαφάνεια και κοινωνική προσφορά.

Από την πλευρά του αγωνιστικού τμήματος, ο Γενικός Αρχηγός Γιάννης Στάθης μίλησε για τη σημασία της ομαδικότητας, της συνέπειας και της προσήλωσης στους στόχους τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων.

Η ομάδα εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και τον Πρόεδρο κ. Βαγγέλη Ξυγκώρο για τη θερμή φιλοξενία και τη στήριξη στη διοργάνωση της εκδήλωσης.