Μια σημαία της ΑΕΚ στο Μουσείο, με υπογραφές παλαιμάχων και όχι μόνο

Στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ εκτίθεται μια σημαία της ομάδας, στην οποία έχουν υπογράψει παλιές και νέες δόξες που έχουν φορέσει τα κιτρινόμαυρα, κάποιοι εκ των οποίων δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή, ενώ κάποιοι είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά:

Εδώ και λίγες ημέρες προστέθηκε μία νέα προθήκη, σε κεντρικό σημείο του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ. Περιέχει σημαία με το έμβλημα του συλλόγου. Και πάνω σε αυτή υπάρχουν δεκάδες υπογραφές παλαιμάχων, αλλά και κάποιων εν ενεργεία, ποδοσφαιριστών του συλλόγου. Υπογραφές που έχουν συλλεχθεί επί χρόνια, με επιμονή, υπομονή, σε κάθε ευκαιρία που συναντούσαμε αυτούς που έγραψαν την ιστορία της ΑΕΚ.

Περιλαμβάνουν ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια κοντά μας, όπως ο Κώστας Νεστορίδης ή ο Ανδρέας Σταματιάδης, παίκτες από τη δεκαετία του ‘60 ακόμη, όπως οι Σταθόπουλος, Κεφαλίδης, Καραφέσκος, Κώστας Νικολαΐδης, Τσαχουρίδης, από τη δεκαετία του ‘70, όπως οι Μαύρος, Μπάγεβιτς, Νικολάου, Ραβούσης, Λαβαρίδης, Τόσκας, Σκρέκης, του ‘80, όπως οι Μανωλάς, Γεωργαμλής, Καραγκιοζόπουλος, Παύλος Παπαϊωάννου, Στυλιανόπουλος, Χατζής, Βασιλόπουλος, Σαββίδης, Γεωργιάδης, του ‘90, όπως οι Ντέμης Νικολαΐδης, Τσιάρτας, Κωστής, Μπατίστα, Κοπιτσής, Δημητριάδης, Βάιος Καραγιάννης, του ‘00, όπως οι Χιώτης, Κυριακίδης, Κονέ, Μιχαηλίδης, μέχρι και άσοι της σύγχρονης εποχής, αλλά και μεγάλοι ξένοι ποδοσφαιριστές που τίμησαν τη φανέλα του συλλόγου, όπως οι Οκόνσκι, Εστερχάζι, Σάντμπεργκ, Σλίσκοβιτς, Σοάρες, Ρούσεφ, Αραούχο, Τσούμπερ, Αμραμπατ, Λιβάι Γκαρσία, και πολλοί, πολλοί ακόμη!

Εμείς την ονομάζουμε απλά «η Σημαία». Είμαστε υπερήφανοι που κοσμεί το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια να προστεθούν σε αυτή οι υπογραφές ακόμη περισσότερων άσων, που έχουν γράψει τη λαμπρή αυτή ιστορία.

