Επικές αναρτήσεις του Σαν Μαρίνο μετά το 10-0 από την Αυστρία: «Δεν μπορώ ούτε να κάτσω. Πονάω παντού. Καληνύχτα»

Βαριά ήττα υπέστη το Σαν Μαρίνο σε αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ καθώς δέχτηκε δέκα γκολ από την Αυστρία, 10-0.

Μια πολύ βαριά ήττα υπέστη το Σαν Μαρίνο, 10-0 από την Αυστρία, αλλά δεν έχασαν το χιούμορ τους στην Ομοσπονδία, όπως φάνηκε και από το απίθανο tweet, που "ανέβηκε" στα social media.

«Πάω να κοιμηθώ αφού φάγαμε 10 γκολ από την Αυστρία. Δεν μπορώ ούτε να κάτσω. Πονάω παντού. Καληνύχτα», ανέφερε.

Me voy a tener que ir a dormir después de comernos 10 goles contra Austria. No me puedo ni sentar. Me duele todo. Hasta mañana. 🇸🇲 — San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 10, 2025

Λίγο αργότερα, σε νέα ανάρτηση, αποτυπώνεται το σκορ του αγώνα, με το εξής σχόλιο: «Τέλος του αγώνα. Αυστρία 10-0 Σαν Μαρίνο. Μας κατέστρεψαν ολοσχερώς. Ήταν πιο αξιοπρεπές να μην εμφανιστούμε για να παίξουμε. Τι έλειπε από την Sanmarineta για να κερδίσει αυτόν τον αγώνα;».

