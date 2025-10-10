Επικές αναρτήσεις του Σαν Μαρίνο μετά το 10-0 από την Αυστρία: «Δεν μπορώ ούτε να κάτσω. Πονάω παντού. Καληνύχτα»

Μια πολύ βαριά ήττα υπέστη το Σαν Μαρίνο, 10-0 από την Αυστρία, αλλά δεν έχασαν το χιούμορ τους στην Ομοσπονδία, όπως φάνηκε και από το απίθανο tweet, που "ανέβηκε" στα social media.
«Πάω να κοιμηθώ αφού φάγαμε 10 γκολ από την Αυστρία. Δεν μπορώ ούτε να κάτσω. Πονάω παντού. Καληνύχτα», ανέφερε.
Λίγο αργότερα, σε νέα ανάρτηση, αποτυπώνεται το σκορ του αγώνα, με το εξής σχόλιο: «Τέλος του αγώνα. Αυστρία 10-0 Σαν Μαρίνο. Μας κατέστρεψαν ολοσχερώς. Ήταν πιο αξιοπρεπές να μην εμφανιστούμε για να παίξουμε. Τι έλειπε από την Sanmarineta για να κερδίσει αυτόν τον αγώνα;».
Final del partido.— San Marino Fútbol 🇸🇲 (@SanMarinoTeam) October 9, 2025
🇦🇹 Austria 10-0 San Marino 🇸🇲
Nos destruyeron completamente. Era más digno no presentarse a jugar.
¿Qué le faltó a la Sanmarineta para poder ganar este partido? ⁉️🇸🇲 pic.twitter.com/JmRaOhX8U8