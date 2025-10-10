Σκωτσέζικα ΜΜΕ: «Μια τέλεια ληστεία για τη Σκωτία που ποτέ δεν τα παρατά»

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκαν τα σκωτσέζικα ΜΜΕ την απρόσμενη νίκη της ομάδας του Στιβ Κλαρκ απέναντι στην Εθνική κάνοντας λόγο ακόμη και για «ληστεία».

Η ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 3-1 στο «Χάμπντεν Παρκ» προκάλεσε αίσθηση στη Σκωτία, καθώς η ανατροπή ήρθε κόντρα στη ροή του αγώνα.

Τα σκωτσέζικα μέσα έκαναν λόγο για ένα αποτέλεσμα που ούτε οι ίδιοι δεν περίμεναν, χαρακτηρίζοντάς το ως «τέλεια ληστεία». Για τη «γαλανόλευκη» του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που είχε προηγηθεί στο σκορ, το τελικό αποτέλεσμα βάζει σε μεγάλο κίνδυνο την υπόθεση πρόκριση.

Παρότι η ελληνική ομάδα ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, η Σκωτία εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ευκαιρίες της, μετατρέποντας το 1-0 σε 3-1 μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε η "The Scottish Sun":

«Θα κρεμαστεί η 'Σάλτιρ' (σημαία Σκωτίας) πάνω στο Άγαλμα της Ελευθερίας. Γιατί αυτή η νίκη της Σκωτίας στο 'Χάμπντεν' σε έκανε να πιστέψεις ότι μερικά πράγματα απλώς ήταν γραφτό να συμβούν. Ήταν μια τραγωδία για τους Έλληνες.

Για τη Σκωτία, τίποτα λιγότερο από μια… τέλεια ληστεία. Όμως, στο τέλος αυτού του προκριματικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ήταν απλώς υπέροχο να βλέπεις μια ομάδα της Σκωτίας να κερδίζει για μια φορά ένα παιχνίδι που πραγματικά θα έπρεπε να είχε χάσει».

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η "Daily Record", η οποία υπογράμμισε πως οι παίκτες του Στιβ Κλαρκ «αψήφησαν τις πιθανότητες» κρατώντας ζωντανό το όνειρο του Μουντιάλ, ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να απολαύσουν τους ήρωές τους όσο μπορούν, καθώς η ομάδα του Κλαρκ ποτέ δεν τα παρατά, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα».

Το BBC, από την πλευρά του, προσέγγισε την ανατροπή με χιουμοριστική αλλά και φιλοσοφική διάθεση, γράφοντας:

«Στους κόσμους της φυσικής και της αστρονομίας, της βιολογίας και των μαθηματικών, της τεχνολογίας και της ιατρικής, υπάρχουν αμέτρητα θέματα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εξηγηθούν. Το νόημα της ζωής, οι νόμοι της γενικής σχετικότητας, η κβαντική μηχανική, το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, όλα αυτά προκαλούν πονοκέφαλο».

Με την ήττα αυτή, η Εθνική Ελλάδας έμεινε στους τρεις βαθμούς, τέσσερις πίσω από τη Δανία και τη Σκωτία, και πλέον χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να παραμείνει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της πρόκρισης.