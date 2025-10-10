Συνεχίζεται η δράση στα προκριματικά του Μουντιάλ με οκτώ αναμετρήσεις - Tα ματς που ξεχωρίζουν

Συνεχίζεται σήμερα η δράση στα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, με οκτώ αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

Στον 1ο όμιλο, η Γερμανία υποδέχεται το Λουξεμβούργο, ενώ η Σλοβακία θέλει να διατηρήσει το απόλυτο των νικών αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία.

Στον 4ο όμιλο, η Γαλλία, που έχει ξεκινήσει ιδανικά με δύο νίκες, φιλοξενεί το Αζερμπαϊτζάν, ενώ την ίδια ώρα η Ισλανδία κοντράρεται στη δική της έδρα με την Ουκρανία.

Παράλληλα, στο 2ο γκρουπ η Σουηδία αναζητά την πρώτη της επιτυχία υποδεχόμενη την πρωτοπόρο Ελβετία, ενώ στο 10ο όμιλο το Βέλγιο θα βρεθεί αντιμέτωπο με τη φορμαρισμένη Βόρεια Μακεδονία.

Το πρόγραμμα της ημέρας



1ος όμιλος

Γερμανία-Λουξεμβούργο (21:45)

Βόρεια Ιρλανδία-Σλοβακία (21:45)



2ος όμιλος

Σουηδία-Ελβετία (21:45)

Κόσοβο-Σλοβενία (21:45)



4ος όμιλος

Γαλλία-Αζερμπαϊτζάν (21:45)

Ισλανδία-Ουκρανία (21:45)



10ος όμιλος

Καζακστάν-Λιχτενστάιν (17:00)

Βέλγιο-Βόρεια Μακεδονία (21:45)