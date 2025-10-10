Χιμένεθ: «Στον Άρη υπάρχει άγχος και πίεση για να κερδίσουμε έναν τίτλο!»

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε σε ΜΜΕ για το πρώτο διάστημά του στον Άρη αλλά και την πίεση που υπάρχει στον οργανισμό για να έρθει ένας τίτλος στο Βικελίδης.

Αναλυτικά:

Ο στόχος και ο λόγος της απόφασης να αναλάβετε τον Άρη; «Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να χτίσουμε το καλύτερο δυνατό που μπορούμε για να ανεβάσουμε την ομάδα ένα σκαλί πάνω. Υπάρχει μία αλληλεπίδραση πολλών παραγόντων στο κλαμπ. Το άγχος που υπάρχει γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να κερδίσουμε έναν τίτλο, η πίεση που υπάρχει ακριβώς γιατί πρέπει να κερδίσουμε έναν τίτλο κάποια στιγμή. Παρόμοια κατάσταση έχω ζήσει και στο παρελθόν και προσωπικά δεν το θεωρώ θετικό στοιχείο, γιατί άλλο πράγμα είναι οι απαιτήσεις και άλλο η πίεση που πέφτει από τις απαιτήσεις. Πρέπει να χτίζουμε κάθε μέρα για να μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα και για να μην επαναλαμβάνουμε προηγούμενα λάθη».



Τι εικόνα και σε ποια κατάσταση παραλάβατε την ομάδα; «Δεν μπορώ να κρίνω την προετοιμασία διότι δεν έχω -δυστυχώς- κανένα στοιχείο για τον τρόπο διεξαγωγής της προετοιμασίας το καλοκαίρι. Δεν γνωρίζω πώς και τι είδους προετοιμασία έγινε για να προετοιμαστεί η ομάδα για τρεις διαφορετικές διοργανώσεις και αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι χρειαζόμαστε βελτίωση στη φυσική μας κατάσταση. Πρέπει να κάνουμε πολύ δυνατές προπονήσεις, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει ο κίνδυνος να προκύψουν τραυματισμοί. Βρήκα πολλούς ποδοσφαιριστές με τραυματισμούς, ειδικά από τη μεσοεπιθετική γραμμή και όσο αυτοί επανέρχονται θα βελτιωνόμαστε ως ομάδα».



Ποια ήταν η πρώτη εικόνα και πώς βλέπετε τη συνέχεια; «Τα πέντε πρώτα παιχνίδια πήγαν καλά, αλλά δεν είναι αρκετό για εμάς και στο τελευταίο παιχνίδι (σ.σ. με αντίπαλο τον ΟΦΗ) έγιναν όλα όσα δεν θέλω να βλέπω από την ομάδα μου ως προπονητής. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι πολύ δύσκολο και θέλουμε ο καθένας από εμάς να δώσει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού για να μπει ο Άρης στους πρώτους τέσσερις του Πρωταθλήματος».



Υπάρχει πίεση από τον κόσμο για επιτυχίες και τίτλους. : «Στο διάστημα που βρίσκομαι εδώ κατάφερα και διαπίστωσα ένα πράγμα: η απαίτηση που υπάρχει από τον οργανισμό να κερδίσουμε έναν τίτλο, αλλά ταυτόχρονα είναι χαρακτηριστικό ότι ο κόσμος της ομάδας είναι πολύ ικανοποιημένος όταν βλέπει ότι η ομάδα τα δίνει όλα μέσα στο γήπεδο»

Υπάρχει τρόπος για να γίνει αυτό εφικτό; «Ο τρόπος για να πετύχουμε είναι εύκολος, το είπα από την πρώτη μέρα. Δεν κερδίσαμε τον Πανσερραϊκό, αλλά τα δώσαμε όλα μέσα στο γήπεδο. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και τον ΟΦΗ, ωστόσο το συγκεκριμένο παιχνίδι – όπως κύλησε – δεν αξίζει καν σχολιασμού. Είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας, ο οποίος θέλει πάντα η ομάδα να μάχεται μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών που καθορίζει το αποτέλεσμα. Όσο καλύτερους ποδοσφαιριστές έχει, όσο καλύτερο προσωπικό έχεις, τόσο μεγαλώνουν οι πιθανότητες για να κερδίζεις και να μεγαλώνεις ως κλαμπ. Ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του καθενός όμως, το να τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο είναι μια υποχρέωση που έχουν»



Εξήγηση υπάρχει για το παράδοξο που συνέβη μέσα σε μία εβδομάδα; Την τεράστια αλλαγή εικόνας από το ματς με τον Πανσερραϊκό σε αυτή που είχε η ομάδα του με αντίπαλο τον ΟΦΗ; «Καμία εξήγηση. Και ακριβώς επειδή δεν υπάρχει εξήγηση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επαναληφθεί. Ας δεχτούμε ότι ήταν ένα ατύχημα. Μπορεί η ομάδα να παίξει άσχημα, αλλά προσπαθώντας να παίξει καλά. Μπορεί να χάσουμε, αλλά προσπαθώντας να κερδίσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε ως νοοτροπία είναι να κερδίσουμε ένα παιχνίδι δίχως να κάνουμε τίποτα μέσα στο γήπεδο. Αν θέλουμε να είμαστε ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα, παιχνίδια όπως αυτά (σ.σ. Πανσερραϊκός, ΟΦΗ) πρέπει να τα κερδίζουμε»



Γιατί η ομάδα εμφάνισε τέτοια εικόνα; «Δεν υπάρχει γιατί. Έχω δει σε ένα παιχνίδι από τους 11 οι δύο να μην είναι καλά, ή οι τρεις. Αλλά είναι αδιανόητο και αδύνατο να είναι άσχημα και οι 11 ποδοσφαιριστές και να θέλεις να κάνεις 11 αλλαγές αλλά να μην γίνεται και οι αλλαγές που κάνεις τελικά να μην λύνουν κανένα πρόβλημα. Υπήρχε έλλειψη νοοτροπίας σε αυτό το παιχνίδι, είχαμε κακή νοοτροπία, αλλά δεν μπορώ να απαντήσω στο ‘’γιατί;’’. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν. Φυσικά μπορεί να χάσεις από τον ΟΦΗ, φυσικά χάνεις από τον ΟΦΗ, αλλά να χάσεις με αυτόν τον τρόπο – δεν γίνεται! Δεν υπάρχει εξήγηση ως προς το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, της τακτικής, της ψυχολογίας, ωστόσο όλα επηρεάζουν. Ούτε γιατρός μπορεί να βρει την ασθένεια που μας χτύπησε σε αυτό το παιχνίδι»



Οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές τι σας είπαν, πώς το εξήγησαν; «Αισθάνθηκαν ντροπή. Ίσως κάποιοι θεώρησαν ότι δεν παίζω καλά και βρίσκω αντίδραση ή βοήθεια στον συμπαίκτη μου, αλλά μάλλον το ίδιο σκέφτηκε και ο συμπαίκτης του. Πολλές φορές σκέφτονται έτσι, αλλά είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνεις. Για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά ο συμπαίκτης μου, πρέπει και εγώ να αρχίσω να δουλεύω σωστά»



Πως αλλάζει η νοοτροπία σε μια ομάδα; «Η έλλειψη νοοτροπίας δεν αφορά μόνο τους ποδοσφαιριστές. Όταν δεν κερδίζεις τίτλους όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο αποτυχία των ποδοσφαιριστών, Είναι κάτι που είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και αρκετοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μου αρέσει να μιλάω για το παρελθόν. Εγώ έφτασα στην Ελλάδα και μπήκα σε μία ομάδα που είχε να κερδίσει τίτλο 14 χρόνια. Με πολλούς Έλληνες κερδίσαμε το Κύπελλο, το πρωτάθλημα μετά από 24 χρόνια.



Παίξαμε τρεις τελικούς, προκριθήκαμε τρεις φορές στο Champions League. Αυτό δεν γίνεται εάν κάθε χρόνο αλλάζεις πράγματα.. Είναι πολύ καλό να υπάρχουν απαιτήσεις. Σίγουρα η αριστεία δεν υπάρχει αλλά πρέπει να την ψάχνεις. Αλλά επίσης δεν είναι καλό να υπάρχει διαρκής πίεση πάνω από την ομάδα. Κανείς δεν καταφέρνει κάτι επειδή φοράει τη φανέλα. Κερδίζεις πράγματα με οργανωμένη δουλειά. προσηλωμένος στο στόχο σου και μέρα με τη μέρα»