Φιλική ήττα για την Εθνική Νέων στην Ουγγαρία

Καλή εικόνα είχε η Εθνική Νέων στο εκτός έδρας φιλικό με την Ουγγαρία, αλλά έχασε 1-0.

Η Εθνική Νέων πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο 45λεπτο, διάστημα στο οποίο κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο ηττήθηκε 1-0 από ένα γκολ που δέχθηκε κόντρα στη ροή του αγώνα λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο α΄ μέρος το παιχνίδι είχε αρκετή δύναμη από τις δύο ομάδες, με την Ελλάδα να παίρνει τον έλεγχο από νωρίς και με κινητήριο μοχλό τον Μπώκο να επισκέπτεται σε αρκετές περιπτώσεις την αντίπαλη εστία. Η υπεροχή της Εθνικής έφερε τρεις κλασικές ευκαιρίες, στο 29΄ με δυνατή κεφαλιά του Μύθου που απέκρουσε με τα ακροδάκτυλα ο Μαγυάρος γκολκίπερ Μποζό και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι κι έφυγε κόρνερ, στο 32΄ με δυνατό δεξί σουτ του Σαρρή στο κάθετο δοκάρι και τέσσερα λεπτά αργότερα με το "εναέριο" πλασέ του Σώκου που μπλόκαρε ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Ωστόσο φαίνεται πως λειτούργησε ο "άγραφος νόμος" του ποδοσφαίρου και καθώς η Εθνική δεν πέτυχε γκολ, τελικά το δέχθηκε από κοντινή κεφαλιά του υψηλόσωμου σέντερ φορ, Κόβακς στο 41'.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, με τους γηπεδούχους να έχουν μία άκαρπη υπεροχή που δεν απέφερε κάτι περισσότερο από 1-2 μικροευκαιρίες και την Ελλάδα να "ανεβάζει στροφές" στα τελευταία 15 λεπτά του ματς, χωρίς όμως να καταφέρνει να φτάσει στο γκολ της ισοφάρισης.

Συνολικά θετική η εικόνα της Εθνικής Ομάδας Νέων, που έδειξε ότι διαθέτει παίκτες με ταλέντο και μπορεί αγώνα με τον αγώνα να βελτιώσει επί μέρους στοιχεία και να τα πάει περίφημα στις επίσημες υποχρεώσεις της.

Ελλάδα (Βαγγέλης Μόρας): Κακαδιάρης, Τσιότας, Μπαταούλας, Σαρρής, Παπανικόπουλος, Μύθου, Μπώκος, Καρκάτσαλης, Καραργύρης, Ντούνγκα, Ζέκα.

Αγωνίστηκαν ακόμη: Σώκος, Κολοκοτρώνης, Τσίγκας, Χάμζα, Χαρούπας.