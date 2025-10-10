Η ήττα της Εθνικής στη Σκωτία και το «διπλό» του Παναθηναϊκού στη Βιτόρια περνούν από το μικροσκόπιο του Τύπου.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Άδικο αλλά και καταστροφικό. Η Εθνική άφησε στη Γλασκώβη τις όποιες πιθανότητες είχε να πάει στα τελικά του Μουντιάλ. Ήταν για εβδομήντα λεπτά ανώτερη καταφανώς των Σκωτσέζων, προηγήθηκε κι έχασε το ματς από στατικές φάσεις και το τραγικό λάθος του Τζολάκη. Μια ομάδα έπαιζε και προσπαθούσε να δημιουργήσει. Μια ομάδα έπαιζε και προσπαθούσε να καταστρέψει. Κι όμως οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη, μας έφυγαν τέσσερις βαθμούς και δεν γίνεται παρά με θαύμα να τους φτάσουμε. Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο, πληρώσαμε με το γκολ του Τσιμίκα και παρασυρθήκαμε από την ανάγκη μας να διώξουμε την μπάλα σ’ ένα κόρνερ κι ένα φάουλ. Κυνική ομάδα η Σκωτία δεν πήρε κανένα ρίσκο στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κλαρκ έβαλε όλους τους παίκτες του πίσω από τη μπάλα κι ενδιαφέρθηκε να κλείσει τους χώρους κάνοντας ένα απίστευτο μαρκάρισμα πάνω στον Χρήστο Τζόλη ακόμα κι όταν αυτός βρισκόταν μακριά από την μπάλα.

Η Εθνική μας είχε μεγάλη ποσοστά κατοχής, σχετικά καλή κυκλοφορία αλλά μέσα στην περιοχή μπήκε μια φορά μόλις, όταν από θαυμάσιο συνδυασμό του Τζόλη με τον Μπακατσέτα, ο Παυλίδης εξ επαφής, τη στέλνει τη μπάλα στα ύψη. Η Εθνική δεν κινδύνεψε καθόλου αλλά της χρειάζονταν μια καλή συνεργασία ή μια προσωπική ενέργεια ώστε να βγάλει παίκτη σε θέση βολής και δεν τα είχε. Οι Σκωτσέζοι, ήταν φανερό πως δεν είχαν διάθεση να πάρουν κανένα ρίσκο στο παιχνίδι τους ώστε να υπάρξουν ελεύθεροι χώροι. Τώρα θα πάμε στη Δανία κυνηγώντας ένα θαύμα. Υπάρχει υποχρέωση για ανασύνταξη και επιδίωξη της νίκης. Υπάρχει επίσης η υποχρέωση να στηριχτούν τα νέα παιδιά ώστε να μην τους πάρει από κάτω. Θα προστεθούν κι οι άλλοι νέοι και θα πάμε για την επόμενη διοργάνωση πλήρως ανανεωμένοι και δυνατοί.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΗΦΑΚΗΣ - LIVE SPORT

Aυτή την περίοδο αυτό που μετράει είναι οι νίκες και ο Παναθηναϊκός έσπασε την «κατάρα» στη Βιτόρια, νίκησε και πάει με ψυχολογία στο ΣΕΦ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Αταμάν ξεκίνησε σωστά με πεντάδα που μπορούσε να παίξει άμυνα και έδρεψε αμέσως τους καρπούς. Με ένα σερί 7-0 (7-16 στο 6΄), με τον Όσμαν να ανοίγει το παιχνίδι και τον Ναν να σκοράρει από μακριά, έδειξε αμέσως ότι πήγε για να κερδίσει. Ό,τι και να πεις κανείς, πάντως, είναι τεράστια η κλάση του Όσμαν. Πέραν της κεκτημένης ταχύτητας με την οποία παίζει από το Eurobasket και μετά από τραυματισμό, χθες ήταν ο μισός Παναθηναϊκός.

Ο Τούρκος έτρεχε, σκόραρε και έπαιζε και για τον Ναν που πρέπει να μάθει κοντρολάρει το παιχνίδι του και να μη δέχεται τόσο εύκολα φάουλ. Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, ο Αταμάν κάνει πολλές αλλαγές, αλλά δεν δείχνει ακόμα εμπιστοσύνη στο παιχνίδι του Σορτς. Ο «κοντορεβιθούλης» είναι παικτάρα και ο Τούρκος τεχνικός και οι συμπαίκτες του πρέπει να τον εμπιστευθούν περισσότερο (όπως έκαναν στο τρίτο δεκάλεπτο). Μόνο έτσι θα τον κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Το άναρχο παιχνίδι και όχι η μπάλα στα χέρια του Σορτς, δεν θα βοηθήσει κανέναν. Ο Παναθηναϊκός ψάχνεται, ο Αταμάν αναζητεί σχήματα και χημεία, οι σέντερ δεν είναι σε καλή κατάσταση, αλλά η ομάδα του έχει τέτοια ποιότητα που οι νίκες, έστω και χωρίς καλή απόδοση, θα έρχονται φυσιολογικά. Παρότι πήγε να αυτοκτονήσει ο Παναθηναϊκός στο τέλος, όταν έχεις τον Ναν, ο κορυφαίος παίκτης της Ευρωλίγκας θα «μιλήσει» τελευταίος...)

ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ - ΦΩΣ

Όχι, τέτοια εξέλιξη δεν την περιμέναμε στη Γλασκώβη. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας όταν το «ταμπλό» στο «Χάμπντεν Παρκ» έγραψε Σκωτία - Ελλάδα 3-1. Ούτε οι «χαϊλάντερς» δεν πίστευαν πώς έφτασαν σε μία τέτοια επικράτηση. Η Εθνική μας είχε τον απόλυτο έλεγχο έως και το γκολ του Τσιμίκα στο 62', θα μπορούσε να πετύχει κι άλλα τέρματα και τελικά έχασε από δύο κόρνερ των ακίνδυνων Σκωτσέζων. Ήρθε και το τραγικό λάθος του Τζολάκη στις καθυστερήσεις για να «δέσει το γλυκό» και να έρθει το 3-1. Επρόκειτο για μία αναμέτρηση που θα έλεγε κάποιος ότι «αυτά δεν γίνονται ούτε στο σινεμά». Ξεκάθαρα η Εθνική μας έβγαλε τα μάτια της και έχασε από έναν χειρότερο αντίπαλο. Σε καμία περίπτωση οι Σκωτσέζοι δεν ήταν καλύτεροι. Απλώς εκμεταλλεύτηκαν τα ελάχιστα λάθη που κάναμε, είχαν σε καλή μέρα και τον γκολκίπερ Γκαν (έσωσε το 2-2 σε φοβερό πλασέ του Καρέτσα) και κάπως έτσι πήραν μία ανέλπιστη νίκη με τον τρόπο που εξελισσόταν το παιχνίδι. Ο ορισμός του «έπεσε από την Ακρόπολη και βρήκε πορτοφόλι».

Η Εθνική μας κυριαρχούσε, αλλά αποδείχθηκε πολύ κακή στην τελική της απόφαση και επιπόλαιη πίσω. Είναι ανεπίτρεπτο βέβαια να δέχεται τόσο φθηνά γκολ από στατικές φάσεις, με τα πρώτα δύο τέρματα να είναι σχεδόν «καρμπόν». Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι το 1-1 το δέχτηκε σχεδόν αμέσως μετά το γκολ του Τσιμίκα. Αυτό είναι που προκαλεί πολλά ερωτηματικά ως προς το γεγονός ότι δεν κατάφερε να χαρεί το δικό της τέρμα, να αγχώσει λίγο παραπάνω τους ήδη αγχωμένους Σκωτσέζους και να κλειδώσει το τρίποντο με άνεση. Και το λέμε αυτό, γιατί η Εθνική φαινόταν ότι αργά ή γρήγορα θα σκόραρε ενώ βρισκόμασταν στο 0-0 και οι «χαϊλάντερς» δεν ήξεραν τι να κάνουν στον αγωνιστικό χώρο.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ μπαίνει σε μια μεταγραφική υπόθεση με πολύ ανοιχτά χαρτιά. Και γι’ αυτό που μπορεί να προσφέρει σ’ έναν ποδοσφαιριστή, αλλά και γι’ αυτό που ο ποδοσφαιριστής θα βρει, αν τελικά πει το «ναι» στην ΑΕΚ. Άλλωστε, μεγάλη σημασία σ’ αυτό παίζει το γεγονός πως μ’ όλους τους παίκτες που ήρθαν φέτος στην ΑΕΚ, είχε μιλήσει προσωπικά ο ίδιος ο Νίκολιτς. Εξαίρεση ίσως ο Κουτέσα, που αποκτήθηκε πολύ νωρίς. Αυτό σημαίνει πως το πλάνο αναλύεται και είναι ξεκάθαρο. Οι παίκτες ξέρουν γιατί τους θέλει η ΑΕΚ και ξέρουν πως αυτό που θα βρουν στα Σπάτα, θα είναι αυτό που θα τους έχει αναλυθεί διεξοδικά, πριν πάρουν την τελική ους απόφαση και ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Για παράδειγμα, ο Καλοσκάμης πολύ πριν αποφασίσει οριστικά για το μέλλον του, ήξερε πολύ καλά πως τον βλέπει η ΑΕΚ. Είχε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πλάνο που είχε και ο σύλλογος και ο προπονητής για την περίπτωσή του. Και αυτό το πλάνο, το είδε να υλοποιείται. Ο Καλοσκάμης πορεύεται ακριβώς πάνω στο σχέδιο που του είχε περιγράψει και αναλύσει ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα. Δεν χρειάζεται να αναλύσω πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή. Αλλά πολύ περισσότερο, για έναν νεαρό, ο οποίος πηγαίνει από μια μικρότερη ομάδα σε μια μεγαλύτερη. Και αυτό το ξεκάθαρο πλάνο, ένας καθαρός οδικός χάρτης για την προοπτική που ανοίγεται, θα έπρεπε να είναι το βασικό κριτήριο για όλα τα παιδιά σαν τον Καλοσκάμη, πριν αποφασίσουν το που και το πώς θα κάνουν το μεγάλο βήμα στην καριέρα τους, όταν τους παρουσιάζεται η ευκαιρία.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Χθες έγινε γνωστό πως βγήκε νοκ άουτ ο Γουάκαπ και θα λείψει κάποια ματς από τον Ολυμπιακό. Ο γκαρντ δεν μετείχε στην προετοιμασία και τα ματς της Εθνικής το καλοκαίρι, καθόσον ερχόταν από τραυματισμό και ήθελε να κάνει σωστή αποθεραπεία, μπαίνοντας έτσι απολύτως υγιής στις υποχρεώσεις των Ερυθρόλευκων. Αλλά δεν… Ύστερα από τα δύο πρώτα του ματς της Ευρωλίγκας που ήταν μέσα σε μια εβδομάδα αλλά και το παιχνίδι στο Μαρούσι, ο παίκτης λαβώθηκε. Δεν είναι ο μόνος. Ο Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει ζητήματα και ίσως οι ελλείψεις παικτών έφεραν άτυχα αποτελέσματα που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Σφαιρόπουλου. Παντού συναντάς τραυματισμούς. Για να αποδειχθεί πως το ρόστερ κάθε ομάδας ίσως και να πρέπει να αριθμεί πάνω από 16-17 παίκτες. Γιατί όλοι θα πάρουν ευκαιρίες ή καλύτερα θα κληθούν να αγωνιστούν. Ποτέ δεν ξέρεις σε πόσο σημαντικό παιχνίδι. Ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Και βέβαια, με δεδομένο πως οι καλοί παίκτες δεν είναι κι άπειροι, αμέσως αμέσως βλέπουμε τον λόγο που ανεβάζουν το κασέ τους. Όσοι μάλιστα είναι στο παρακάτω ράφι, αποκτούν κι αυτοί έξτρα αξία, γιατί η πίτα μεγαλώνει!

Η ουσία, ωστόσο, δεν αλλάζει. Οι τραυματισμοί παραμονεύουν. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ τείνει, αργά έστω, να γίνει κάτι σαν το ΝΒΑ. Με τις ομάδες να δίνουν μάχες στην αρχή, να γνωρίζουν ήττες που θα έχουν μικρή σημασία, να καταλαμβάνουν θέσεις στην τελική κατάταξη χωρίς να δίνουν μεγάλη προσοχή και όλα να κρίνονται στο φινάλε και στα play offs. Εκεί θα μετρούν όλα διπλά. Και ασφαλώς το πόσοι παίκτες θα είναι στη καλύτερη δυνατή φόρμα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.