Η ανάρτηση στήριξης της Εθνικής για τον Τζολάκη: «Είναι από τους καλύτερους γκολκίπερ στην Ευρώπη»

Τη στήριξή της στον Κωνσταντή Τζολάκη εξέφρασε η Εθνική ομάδα, με ανάρτησή της στα social media.

Η Εθνική ομάδα έχασε 3-1 στη Σκωτία και πλέον βλέπει το όνειρο της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 να απομακρύνεται. Αν και η Ελλάδα προηγήθηκε στο σκορ, δέχτηκε στη συνέχεια τρία γκολ, με το τελευταίο να οφείλεται σε λάθος του Κωνσταντή Τζολάκη στις καθυστερήσεις.

Η Εθνική, ωστόσο, έδειξε τη στήριξή της στον 22χρονο γκολκίπερ, υψώνοντας τείχος προστασίας γύρω του, με μια σπουδαία ανάρτηση.

«Λάθη γίνονται! Έτσι είναι το άθλημα! Ο Τζολάκης είναι από τους καλύτερους γκολκίπερ στην Ευρώπη!», σημείωσε στην ανάρτησή της η Εθνική.