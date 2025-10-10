ΑΕΚ: Βασικός ο Πιερό στη νίκη της Αϊτής (vid)

Ο Φραντζί Πιερό έπαιξε και στα 90 λεπτά του αγώνα της Αϊτής με τη Νικαράγουα.

Όλο το 90άλεπτο έπαιξε ο Πιερό στην εκτός έδρας νίκη της Αϊτής στη Νικαράγουα με 3-0, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Μπορεί ο επιθετικός της ΑΕΚ να μην πέτυχε κάποιο από τα γκολ της εθνικής του, αλλά έδωσε τις μάχες και συνέβαλε κι αυτός για να έρθει η επιτυχία.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Αϊτής στον όμιλο και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με την Ονδούρα, με συγκομιδή 5 βαθμούς. Η Αϊτή υποδέχεται την Ονδούρα τα ξημερώματα της Τρίτης, όπου θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση στην πρώτη θέση του ομίλου.