Γκούτι: «Η καλύτερη λύση για τον Έντρικ είναι να φύγει δανεικός»

Η Ρεάλ Μαδρίτης πιστεύει στο ταλέντο του Έντρικ, αλλά ο Βραζιλιάνος άσος δεν έχει καταφέρει ακόμη να δικαιώσει τις προσδοκίες.

Η ομάδα της Μαδρίτης απέκτησε τον Ιανουάριο του 2024 τα δικαιώματα του 19χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, κερδίζοντας τη “μάχη” για την υπογραφή του από την Μπαρτσελόνα και την Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στην Ισπανία και ο θρύλος της ομάδας της Μαδρίτης, Γκούτι, τον παροτρύνει να φύγει ως δανεικός τον Ιανουάριο από το “Μπερναμπέου” για να δώσει νέα ώθηση στην καριέρα του:

«Η καλύτερη λύση γι’ αυτόν είναι να φύγει δανεικός σε άλλη ομάδα τον χειμώνα. Αν δεν πάρει τις ευκαιρίες που θέλει έως τις γιορτές, τότε θα πρέπει τον Ιανουάριο να παίξει σε άλλη ομάδα, αλλιώς κινδυνεύει να δει την καριέρα του να τελματώνει», τόνισε σχετικά στο “DAZN” ο Γκούτι και συμπλήρωσε: «Είναι μεγάλο ταλέντο και πρέπει να βρει χρόνο συμμετοχής άμεσα, αλλιώς θα δει την καριέρα του να έχει καθοδική πορεία».

Ο Έντρικ δεν έχει καταφέρει να βρει θέση στην ενδεκάδα των “μπλάνκος” και κόντρα στη φημολογία η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου αποφάσισε να μη δοθεί δανεικός το καλοκαίρι σε άλλη ομάδα. Η Ρεάλ απάντησε αρνητικά σε όλες τις σχετικές προτάσεις, αλλά ο νεαρός διεθνής φορ δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και ο Τσάμπι Αλόνσο έχει εισηγηθεί να δοθεί δανεικός στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.