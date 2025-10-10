Η Γιουνάιτεντ προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μαγκουάιρ

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να επεκτείνουν την συνεργασία τους με τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό.

Το συμβόλαιο του Χάρι Μαγκουάιρ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τους ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας, να προσφέρουν στον 32χρονο στόπερ νέο συμβόλαιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, είναι ικανοποιημένοι από την προσφορά και τις ηγετικές ικανότητες του Μαγκουάιρ, θέλοντας να τον διατηρήσουν στο δυναμικό της ομάδας.

Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα οι δύο πλευρές θα έχουν την καθοριστική επαφή, όπου θα αποφασιστεί το μέλλον της μεταξύ τους συνεργασίας, με τον Μαγκουάιρ να έχει στα χέρια του την πρόταση της Γιουνάιτεντ.