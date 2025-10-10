Τροσάρ: «Νιώθω πολύ καλά στην Άρσεναλ, η αποχώρηση δεν ήταν ποτέ πραγματική επιλογή»

Ο Βέλγος επιθετικός Λεάντρο Τροσάρ δήλωσε ότι ποτέ δεν υπήρξε θέμα αποχώρησής του από την Άρσεναλ στην αρχή της σεζόν, παρά τα σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από το λονδρέζικο κλαμπ.

Ο Τροσάρ, που εντάχθηκε στην Άρσεναλ το 2023 προερχόμενος από τη Μπράιτον, έχει αγωνιστεί σε 97 παιχνίδια Premier League, σημειώνοντας 21 γκολ.

«Υπάρχουν πάντα τέτοιες φήμες, αλλά η αποχώρηση δεν ήταν ποτέ πραγματική επιλογή. Νιώθω πολύ καλά στην Άρσεναλ», δήλωσε την Τρίτη (7/10) σε συνέντευξη Τύπου, καθώς η Εθνική Βελγίου ξεκίνησε την προετοιμασία της για τον προκριματικό του Μουντιάλ με τη Β. Μακεδονία την Παρασκευή (10/10).

«Στην αρχή της σεζόν δυσκολεύτηκα λίγο με έναν τραυματισμό, και νομίζω πως οι φήμες ξεκίνησαν λόγω της έλλειψης λεπτών συμμετοχής», πρόσθεσε.

Ο Τροσάρ έχει πλέον κερδίσει ξανά τη θέση του στο ρόστερ των “κανονιέρηδων”, που βρίσκονται στην κορυφή της Premier League. «Πέρασα μερικές πολύ καλές εβδομάδες, τόσο προσωπικά όσο και με την Άρσεναλ», είπε. «Είμαι ξανά απολύτως έτοιμος, σε εξαιρετική φόρμα, και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Έπαιξα αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες, έκανα τη δουλειά μου και νιώθω καλά».

Το Βέλγιο έχει δύο κρίσιμα ματς αυτή την εβδομάδα – αρχικά με τη Β. Μακεδονία, πριν το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ουαλία στο Κάρντιφ.

«Είναι στο χέρι μας να κερδίσουμε την Παρασκευή και να πάμε στην Ουαλία με καλή ψυχολογία», κατέληξε ο Τροσάρ. «Η Β. Μακεδονία έχει ποιότητα, δεν πρέπει να την υποτιμήσουμε. Πρέπει να “τελειώσουμε” το ματς όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αν το πιστέψουμε, θα το πετύχουμε».