H Γιουβάντους θα κάνει νέα προσπάθεια για την απόκτηση του Μολίνα από την Ατλέτικο

Ο τεχνικός της Γιουβέντους, Ιγκόρ Τούντορ και οι διοικούντες του συλλόγου, στρέφουν εκ νέου το βλέμμα στoν αμυντικό της Ατλέτικο για την κάλυψη της «τρύπας» στα δεξιά.

Το διάστημα της διακοπής των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων κρίνεται ευεργετικό για τη Γιουβέντους, προκειμένου ο προπονητής Ιγκόρ Τούντορ να δουλέψει στις αδυναμίες του συνόλου.

Παρ’ όλα αυτά, ο Κροάτης τεχνικός έχει στο νου του και το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου, το οποίο δεν αργεί. Εκεί θα γίνει προσπάθεια, ώστε να αποκτηθεί παίκτης για τη δεξιά πλευρά, που να έχει πιο επιθετικά χαρακτηριστικά από τον Καλούλου που καλύπτει τη δεδομένη στιγμή το φτερό.

Πρώτος στόχος ο 27χρονος Αργεντινός Ναουέλ Μολίνα. Οι «μπιανκονέρι» είχαν προσεγγίσει τον παίκτη και το καλοκαίρι, ωστόσο η μεταγραφή δεν προχώρησε, ωστόσο πλέον οι συνθήκες μοιάζουν πιο ώριμες.