Λαπόρτα: «Επιστρέφουμε στην UEFA, το ξέρει η Ρεάλ Μαδρίτης»

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, με δηλώσεις του επιβεβαίωσε ότι οι Καταλανοί εγκαταλείπουν το πρότζεκτ της ESL, επιστρέφοντας στην... αγκαλιά της UEFA.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο πρόεδρος της UEFA και ο πρόεδρος της ECA, τώρα της EFC, μας κάλεσαν να έρθουμε στη Ρώμη και παρακολούθησα αρκετές συναντήσεις. Ήταν ευχάριστες, συναρπαστικές και συζητήσαμε πολλά θέματα. Ξέρετε ότι έχουμε δεσμευτεί να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ της Super League και της UEFA. Η Μπαρτσελόνα έχει μια σαφή θέση και όσοι επηρεάζονται και στην Ρεάλ Μαδρίτης την γνωρίζουν ήδη.

Είμαστε υπέρ της ειρήνης επειδή υπάρχει περιθώριο να εξερευνήσουμε από κοινού την επιστροφή των συλλόγων που βρίσκονται στη Super League στην UEFA. Νιώθουμε πολύ κοντά στην UEFA και την EFC. Είναι σημαντικό να είμαστε εκεί και να εφαρμόσουμε όλα όσα μπορούν να βελτιωθούν, τόσο στην UEFA όσο και στην EFC».

Για το αν αυτό σημαίνει το τέλος της Super League, είπε: «Βρισκόμαστε στο σημείο να καταλήξουμε σε συμφωνία με την UEFA. Τόσο ο Αλεξάντερ Τσέφεριν όσο και ο Νασέρ Αλ Κελαϊφί είναι σε θέση να προωθήσουν τη συμφωνία και να μας καλωσορίσουν στην UEFA και την EFC. Και αυτό έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει.

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτό το βήμα επειδή ωφελεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τους συλλόγους. Είναι ένα πολύ ευρύ πλαίσιο επειδή ωφελεί και τους παίκτες. Νομίζω ότι τα πράγματα γίνονται καλά και νιώθουμε άνετα να δημιουργήσουμε τον χώρο που επιτρέπει μια τελική συμφωνία. Νιώθουμε άνετα στο πλαίσιο της επιστροφής στην UEFA».

Για τον αγώνα εναντίον της Βιγιαρεάλ στο Μαϊάμι: «Ο αγώνας θα διεξαχθεί. Η UEFA και η LaLiga το έχουν αποδεχτεί και θα παίξουμε όπου μας πουν. Αν μας πουν να πάμε στο Μαϊάμι, θα πάμε στο Μαϊάμι. Αν υποστηρίξαμε αυτήν την ιδέα, είναι επειδή είναι μια σημαντική αγορά για εμάς. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών περιοδειών, έχουμε καταλήξει σε μια σειρά συμφωνιών που μπορούμε να επεκτείνουμε με αυτόν τον αγώνα», τόνισε.