Αδιανόητο: Η Ελλάδα δέχτηκε τρία γκολ με τρεις... ασίστ από δικούς της παίκτες! (vids)

Ο ορισμός της αυτοχειρίας από την Εθνική ομάδα στην ήττα από τη Σκωτία, κάνοντας το ένα δώρο μετά το άλλο. Αποστολή στην Σκωτία

Η Γαλανόλευκη ήταν καταφανώς ανώτερη από τους Σκωτσέζους στο "Χάμπτεν Παρκ" , αλλά ακόμα μια φορά αποδείχτηκε πως στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.

Σε ένα ματς με 8-15 τελικές υπέρ της και 33-67% κατοχή της μπάλας, κατόρθωσε να το χάσει με 3-1, έχοντας δεχτεί τρεις τελικές στην εστία! Οι Σκωτσέζοι δηλαδή πέτυχαν το αδιανόητο: 100% ευστοχία σε κάθε τελική τους προσπάθεια στον στόχο!

Κι όμως, υπάρχει κάτι ακόμα πιο απίστευτο και καταδεικνύει το μέγεθος της αυτοχειρίας της Ελλάδας στη Γλασκώβη, που την απομάκρυνε πια σημαντικά από το όνειρο του Μουντιάλ.

Και στα τρία γκολ των Σκωτσέζων, πριν σκοράρουν οι αντίπαλοι έχουν αγγίξει την μπάλα οι Έλληνες διεθνείς! Ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε για 3/3 ελληνικές... ασίστ στους παίκτες της Σκωτίας για να πετύχουν αυτά τα τρία γκολ που τους χάρισαν τη νίκη.