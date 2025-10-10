Τσιμίκας: «Το γκολ είναι αφιερωμένο στον Μπάλντοκ και στον Ντιόγκο Ζότα»

Ο Κώστας Τσιμίκας μετά την ήττα της Εθνικής από την Σκωτία, αφιέρωσε το γκολ του στην μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ και του Ντιόγκο Ζότα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το γκολ που σημείωσε: «Το γκολ που πέτυχα το αφιερώνω στον κολλητό μου, Ντιόγκο Ζότα, φυσικά στον Μπάλντοκ, αλλά και σε όσους έχουν φύγει από κοντά μας».

Για το αποτέλεσμα με την Σκωτία: «Υπάρχει απογοήτευση. Χάσαμε το παιχνίδι μέσα από τα χέρια μας. Δεχτήκαμε γρήγορα την ισοφάριση και μας πήρε από κάτω. Το ποδόσφαιρο είναι άδικο και κρίνεται στις λεπτομέρειες.



Ξέραμε ότι η Σκωτία είναι δυνατή στα στημένεα και θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί σε αυτές τις φάσεις. Αλλά όλα είναι στο παιχνίδι και πρέπει να αποδεχτούμε αυτό που συνέβη».