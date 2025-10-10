Μπακασέτας: «Δεν χάνουμε την πίστη μας, μην στήσουμε στον τοίχο τον Τζολάκη» (vid)

Ο Τάσος Μπακασέτας στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Εθνικής από την Σκωτία, τόνισε ότι οι Έλληνες διεθνείς δεν χάνουν την πίστη τους, ενώ ύψωσε και ασπίδα προστασίας στον Κωνσταντή Τζολάκη. Αποστολή στην Σκωτία

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο αρχηγός της Εθνικής:

Για την ήττα από την Σκωτία: «Νομίζω είναι πολύ άδικο το αποτέλεσμα έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σίγουρα και εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει πιο νωρίς γιατί είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Βάλαμε ένα γκολ στην ροή του παιχνιδιού και στην επόμενη φάση δεχθήκαμε ένα γκολ από στημένο.

Θεωρώ ότι δεν απειληθήκαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα γκολ που δεχθήκαμε ήταν με κόντρες. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό και κομβικό για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε για να είμαστε μέσα στην πρόκριση για το Μουντιάλ».

Για το ματς με την Δανία: «Δεν έχουμε χάσει ποτέ την πίστη μας για αυτή την ομάδα, όπως ξέρουμε όλοι μας δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολος ο δρόμος, επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο αυτή τη στιγμή, μαθημένοι είμαστε σε αυτά. Δεν ήταν στόχος μας ποτέ η δεύτερη ή η τρίτη θέση. Στόχος εξ αρχής ήταν η πρώτη θέση, είναι καλές ομάδες και εμείς είμαστε καλή ομάδα, προχωράμε».

Για την ψυχολογία της Εθνικής: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι κάναμε καταπληκτικό παιχνίδι, συμβαίνουν αυτά, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο, όλοι μας έχουμε ζήσει τέτοιες στιγμές, προχωράμε, δεν πρέπει να βάζουμε το κεφάλι κάτω. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, δεν είναι προβληματική η εικόνα της ομάδας. Όλοι οι παίκτες έχουμε την εμπειρία να διαχειριστούμε αυτά τα αποτελέσματα».

Για τον Τζολάκη: «Μπάλα είναι θα τρελαθούμε; Tι έγινε; Έκανε ένα λάθος, μην τρελαθούμε τώρα, έκανε ένα λάθος γιατί εμείς δεν κάνουμε λάθη; Δεν έγινε κάτι. Μην στήνουμε παίκτες στον τοίχο, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, είναι παιχνίδι λαθών. Τελείωσε αυτό το θέμα, ξέρουμε την αξία του, είναι φανταστικό παιδί, τελειώνει εδώ, δεν έγινε κάτι».