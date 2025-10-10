Το Nations League δεν μπορεί να «σώσει» την Ελλάδα: Όλα ή τίποτα στην Κοπεγχάγη!

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έζησε τον απόλυτο εφιάλτη στην Γλασκόβη και το όνειρο πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο απομακρύνθηκε κι άλλο.

Αυτό που ξεκίνησε ως όνειρο, με την μαγική πρεμιέρα απέναντι στη Λευκορωσία, εξελίσσεται σε εφιάλτη για την Εθνική ομάδα. Δύο συνεχόμενες τριάρες (με πολύ διαφορετικό τρόπο) από Δανία και Σκωτία έχουν φέρει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε δυσχερή θέση και με την πλάτη στον τοίχο.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της από αυτό το σοκαριστικό αποτέλεσμα στο «Χάμπντεν Παρκ» και να ανασυνταχθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αφού ακολουθεί την Κυριακή το εξαιρετικά δύσκολο τεστ στην Κοπεγχάγη, απέναντι σε μία «υδραυλική» και πυραυλοκίνητη Δανία, που μετά το 0-3 στο «Καραϊσκάκης», φιλοδώρησε με έξι γκολ την Λευκορωσία, σε ένα παιχνίδι που αν ήθελε θα μπορούσε να βάλει ακόμα και διψήφιο αριθμό τερμάτων.

Το παιχνίδι του «Πάρκεν» είναι τελικός για την Εθνική, αφού σε περίπτωση ήττας (και νίκης της Σκωτίας επί της Λευκορωσίας), η βαθμολογία θα πάει στο 10-10-3 και τότε δεν μποεί να υπάρχει σενάριο κατάληψης θέσης στην πρώτη δυάδα.

Με άλλα λόγια, πιθανή ήττα της Εθνικής την Κυριακή ισοδυναμεί σχεδόν με αποκλεισμό, αφού για τους λόγους που θα εξηγήσουμε, δεν μπορεί να προκύψει «δεύτερη ευκαιρία», μέσω του Νations League, παρότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβηκε στην Α’ κατηγορία!

Το Nations League δεν της έδωσε τίποτα!

Το σύστημα πρόκρισης από την ευρωπαϊκή ζώνη στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει ως εξής: Απευθείας εισιτήριο παίρνουν οι 12 νικητές των ομίλων, ενώ οι 12 ομάδες που θα πάρουν τις δεύτερες θέσεις, μαζί με 4 επιλαχούσες ομάδες από το τελευταίο Nations League, θα σχηματίσουν τέσσερα ξεχωριστά μονοπάτια (με μονό ημιτελικό και τελικό) που θα δώσουν τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια.

Αν η Εθνική ομάδα, δεν τερματίσει στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της, τότε πρακτικά αποκλείεται αυτόματα.

Διότι οι 4 ομάδες που θα έρθουν από τo Nations League θα προκύψουν με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια.

Προτεραιότητα (πάντα σε περίπτωση που δεν έχουν τερματίσει στην πρώτη δυάδα των ομίλων τους στην προκριματική φάση) έχουν οι 14 νικητές ομίλων από τις κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ που είναι οι εξής:

Α’ κατηγορία

Ισπανία

Γερμανία

Πορτογαλία

Γαλλία

Β’ κατηγορία

Αγγλία

Νορβηγία

Ουαλία

Τσεχία

Γ’ κατηγορία

Ρουμανία

Σουηδία

Β. Μακεδονία

Β. Ιρλανδία

Δ’ κατηγορία

Μολδαβία

Σαν Μαρίνο

Αν τελείωνε σήμερα η προκριματική φάση, τότε οι ομάδες που θα έπαιρναν δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League θα ήταν η Γερμανία, η Σουηδία, η Ουαλία και η Ρουμανία.

Επίσης πρέπει να πούμε ότι Μολδαβία και το Σαν Μαρίνο δεν έχουν ούτε μαθηματικές ελπίδες, πρόκρισης, επομένως ακόμα και αν οι 12 ομάδες από πάνω τους βρεθούν στην πρώτη δυάδα, τότε καπαρώνουν δύο εισιτήρια.

Αν λοιπόν και οι 12 νικητές ομίλων τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων τους, τότε για να βρούμε τις άλλες δύο ομάδες που θα πάρουν την «δεύτερη ευκαιρία» (αφού Μολδαβία και Σαν Μαρίνο θα έχουν πάρει τα δύο εισιτήρια πλέι-οφ), πρέπει να πάμε στην συνολική κατάταξη του περασμένου Nations League, όπου το πρώτο κριτήριο ήταν οι ομάδες που βρίσκονταν στην Α’ κατηγορία. Με άλλα λόγια, η επετηρίδα μετά τους 14 νικητές ομίλων συνεχίζεται με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ιταλία

Ολλανδία

Δανία

Κροατία

Σκωτία

Σερβία

Ουγγαρία

Βέλγιο

Πολωνία

Ισραήλ

Ελβετία

Βοσνία

Αλήθεια, που βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτή την «ειδική βαθμολογία». Η Εθνική μας με τους 15 βαθμούς που τερμάτισε στο προηγούμενο Nations League ήταν η κορυφαία ομάδα τις ομάδες της Β’ κατηγορίας που δεν τερμάτισαν πρώτες στον όμιλο τους.

Ωστόσο, βρίσκεται ουσιαστικά στην 27η θέση αυτής της επετηρίδας από το Nations League, όπου στο καλύτερο σενάριο τα δυο από τα τέσσερα εισιτήρια της δεύτερης ευκαιρίας είναι ήδη καπαρωμένα από Μολδαβία και Σαν Μαρίνο.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα, αν τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου της, για να πάρει δεύτερη ευκαιρία και να μπει στα πλέι-οφ, πρέπει οι 23 από τις 24 ομάδες που θα βρίσκονται πάνω της στην επετηρίδα του Nations League να τερματίσουν στην πρώτη δυάδα των ομίλων τους, κάτι που μαθηματικά έχει μηδενικές πιθανότητες, αφού υπάρχουν δύο όμιλοι με τρεις ομάδες που βρίσκονται από πάνω μας (9ος όμιλος με Ιταλία, Νορβηγία, Ισραήλ και 10ος όμιλος με Βέλγιο, Ουαλία, Β. Μακεδονία).

Επομένως, ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος πρόκρισης στο Μουντιάλ για την Ελλάδα είναι να πάρει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου της. Κι αυτό περνάει υποχρεωτικά από την Κοπεγχάγη, όπου ακόμα και η ισοπαλία μπορεί να μας κρατήσει μαθηματικά μέσα στο κόλπο.

Ειδάλλως...