Ζαφείρης: «Το έργο έχει γίνει δύσκολο, πιστεύουμε σε εμάς και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε» (vid)

Ο Χρήστος Ζαφείρης μιλώντας μετά την ήττα της Εθνικής από την Σκωτία, τόνισε ότι οι Έλληνες διεθνείς έχουν πίστη στον εαυτό τους, δίνοντας σύνθημα αντεπίθεσης για τα τρία παιχνίδια που απομένουν. Αποστολή στην Σκωτία

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ήττα από την Σκωτία: «Σίγουρα το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλαμε, ξέραμε τι χρειαζόμασταν και πιστεύω μέχρι το γκολ που βάλαμε, κάναμε τα πράγματα που έπρεπε σωστά. Μετά έγινε έτσι όπως έγινε, φάγαμε τα γκολ, δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη, είναι ένα δύσκολο αποτέλεσμα για εμάς, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή, που πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να δείξουμε ποιοι είμαστε».

Για το τι συνέβη μετά το 1-1: «Δεν πιστεύω ότι ήταν blackout, λογικό είναι ότι και αυτοί θα είχαν την μπάλα, βγήκαν σε ένα κόρνερ και έγινε αυτό που έγινε, εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε το ποδόσφαιρο μας και να μην πάθουμε αυτό το «μπλόκο» που πάθαμε, να παίζουμε το ποδόσφαιρό μας και να μην χάνουμε την συγκέντρωσή μας».

Για το αν υπάρχει πίστη στους Έλληνες διεθνείς: «Σίγουρα, έχουμε τρία σημαντικά παιχνίδια, που πρέπει να κάνουμε τρεις νίκες. Ξέρουμε ότι το έργο έχει γίνει πιο δύσκολο, πιστεύουμε σε εμάς και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε».

Για την κίτρινη κάρτα που δέχθηκε: «Εγώ είχα την μπάλα έτρεχα, με έσπρωξε και πίστεψε ότι έπεσα για να πάρω το πέναλτι μόνος μου. Ήταν λάθος από τον διαιτητή, ήρθε και μου το είπε στο ημίχρονο, εμένα μου «έκοψε» λίγο το παιχνίδι γιατί με περιόρισε στο αμυντικό κομμάτι. Δεν έχεις το περιθώριο να κάνεις ένα δυνατό τάκλιν. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με τον διαιτητής, αυτός επιλέγει πώς θα σφυρίξει, αλλά στο επίπεδο που είμαστε δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοια λάθη».