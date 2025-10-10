Βαγιαννίδης «Στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος - Ακολουθήσαμε το πλάνο μας»

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μετά την ήττα με 3-1 από την Σκωτία τόνισε πως στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος, όπως έγινε και στο σημερινό παιχνίδι.

Ο Έλληνας παίκτης ανάφερε πως άπαντες ακολούθησαν το πλάνο και πως αυτή είναι η συνταγή για νίκη απέναντι στην Δανία την Κυριακή, καθώς δεν γίνεται πάντα η τύχη να γυρίζει την πλάτη στην ομάδα.

«Σίγουρα τα συναισθήματα είναι αρνητικά, δεν πήγε κάτι στραβά όμως στο πλάνο μας. Μπήκαμε δυναμικά, δεν δεχθήκαμε φάσεις, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δε νικάει πάντα ο καλύτερος. Τρία γκολ από δύο από το πουθενά.

Για την Κυριακή από σήμερα νομίζω δεν αλλάζουν πολλά από πλάνο. Κάναμε αυτό που ξέρουμε, όμως πρέπει και στις στημένες φάσεις να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε όλη την διάρκεια. Αν γίνουν αυτά νομίζω θα νικήσουμε. Δεν γίνεται η τύχη να μας γυρίζει συνέχεια την πλάτη».